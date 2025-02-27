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Бюджетникам Краснодарского края существенно повысят зарплаты - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Бюджетникам Краснодарского края существенно повысят зарплаты
Бюджетникам Краснодарского края существенно повысят зарплаты - 27.02.2025, ПРАЙМ
Бюджетникам Краснодарского края существенно повысят зарплаты
Финансирование зарплаты работников бюджетной сферы Кубани достигнет в 2025 году 165,4 миллиарда рублей, что позволит увеличить их зарплаты в среднем на 17%,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T22:57+0300
2025-02-27T22:57+0300
экономика
краснодарский край
бюджетники
индексация зарплаты
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КРАСНОДАР, 27 фев - ПРАЙМ. Финансирование зарплаты работников бюджетной сферы Кубани достигнет в 2025 году 165,4 миллиарда рублей, что позволит увеличить их зарплаты в среднем на 17%, следует из сообщения пресс-службы законодательного собрания Краснодарского края. "Дополнительно выделяем 9,5 миллиардов рублей. А в целом на зарплату бюджетников в этом году направим 165,4 миллиардов рублей. По итогам года она поднимется на 17% в среднем по краю", - передает пресс-служба парламента слова губернатора Вениамина Кондратьева, сказанные в ходе сессии. Кроме того, по данным законодательного собрания, три государственные программы Краснодарского края - "Развитие здравоохранения", "Развитие образования" и "Социальная поддержка граждан" - получат дополнительно порядка 12 миллиардов рублей. "Работа учреждений социальной сферы — это то, что в первую очередь определяет уровень и качество жизни кубанцев. По программе "Развитие общественной инфраструктуры" предусмотрено увеличение на 10,2 миллиарда рублей, за счет чего будут проводиться строительство, реконструкция и техническое перевооружение школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край, бюджетники, индексация зарплаты
Экономика, Краснодарский край, бюджетники, индексация зарплаты
22:57 27.02.2025
 
Бюджетникам Краснодарского края существенно повысят зарплаты

Средние зарплаты бюджетников Краснодарского края в 2025 году повысят на 17%

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 27 фев - ПРАЙМ. Финансирование зарплаты работников бюджетной сферы Кубани достигнет в 2025 году 165,4 миллиарда рублей, что позволит увеличить их зарплаты в среднем на 17%, следует из сообщения пресс-службы законодательного собрания Краснодарского края.
"Дополнительно выделяем 9,5 миллиардов рублей. А в целом на зарплату бюджетников в этом году направим 165,4 миллиардов рублей. По итогам года она поднимется на 17% в среднем по краю", - передает пресс-служба парламента слова губернатора Вениамина Кондратьева, сказанные в ходе сессии.
Кроме того, по данным законодательного собрания, три государственные программы Краснодарского края - "Развитие здравоохранения", "Развитие образования" и "Социальная поддержка граждан" - получат дополнительно порядка 12 миллиардов рублей.
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"Работа учреждений социальной сферы — это то, что в первую очередь определяет уровень и качество жизни кубанцев. По программе "Развитие общественной инфраструктуры" предусмотрено увеличение на 10,2 миллиарда рублей, за счет чего будут проводиться строительство, реконструкция и техническое перевооружение школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
 
ЭкономикаКраснодарский крайбюджетникииндексация зарплаты
 
 
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