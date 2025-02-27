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Зеленский уволил заочно осужденного в России генерала ВСУ
Зеленский уволил заочно осужденного в России генерала ВСУ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский уволил заочно осужденного в России генерала ВСУ
Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего... | 27.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ.
"Уволить Гнатова Андрея ... с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.
Причины увольнений не указываются. Гнатов занимал эту должность с 24 июня прошлого года.
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.
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общество , донбасс, москва, владимир зеленский, всу
Общество , Экономика, ДОНБАСС, МОСКВА, Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленский уволил заочно осужденного в России генерала ВСУ
Зеленский уволил генерала Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего объединенными силами ВСУ, свидетельствует опубликованный на сайте Зеленского указ.
"Уволить Гнатова Андрея ... с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа.
Причины увольнений не указываются. Гнатов занимал эту должность с 24 июня прошлого года.
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.