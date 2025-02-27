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ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике - 27.02.2025, ПРАЙМ
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ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике - 27.02.2025, ПРАЙМ
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике
Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:30+0300
2025-02-27T11:30+0300
недвижимость
арктика
бизнес
дальний восток
госдума
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или приобретение не менее 2 тысяч квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.По словам Харитонова, квартиры будут предоставляться востребованным специалистам по субсидированной арендной ставке. Депутат также предложил внедрить в Арктической зоне программу "Арктический квартал"."Это комплексная застройка территории по самым современным стандартам с применением мер государственной поддержки", - пояснил он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат добавил, что ведется работа над законодательным механизмом, позволяющим переселять жителей из пустующего или малозаселенного муниципального жилья в Арктической зоне в более комфортные условия проживания.В заключение Харитонов подчеркнул важность проблемы многолетней мерзлоты и заявил о необходимости принятия специального (рамочного) закона и создания координирующего органа для решения вопросов в этой области.
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недвижимость, арктика, бизнес, дальний восток, госдума
Недвижимость, АРКТИКА, Бизнес, Дальний Восток, Госдума
11:30 27.02.2025
 
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике

Харитонов: ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или приобретение не менее 2 тысяч квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
По словам Харитонова, квартиры будут предоставляться востребованным специалистам по субсидированной арендной ставке. Депутат также предложил внедрить в Арктической зоне программу "Арктический квартал".
"Это комплексная застройка территории по самым современным стандартам с применением мер государственной поддержки", - пояснил он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Депутат добавил, что ведется работа над законодательным механизмом, позволяющим переселять жителей из пустующего или малозаселенного муниципального жилья в Арктической зоне в более комфортные условия проживания.
В заключение Харитонов подчеркнул важность проблемы многолетней мерзлоты и заявил о необходимости принятия специального (рамочного) закона и создания координирующего органа для решения вопросов в этой области.
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