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ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике

ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике - 27.02.2025, ПРАЙМ

ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике

Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:30+0300

2025-02-27T11:30+0300

2025-02-27T11:30+0300

недвижимость

арктика

бизнес

дальний восток

госдума

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или приобретение не менее 2 тысяч квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.По словам Харитонова, квартиры будут предоставляться востребованным специалистам по субсидированной арендной ставке. Депутат также предложил внедрить в Арктической зоне программу "Арктический квартал"."Это комплексная застройка территории по самым современным стандартам с применением мер государственной поддержки", - пояснил он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат добавил, что ведется работа над законодательным механизмом, позволяющим переселять жителей из пустующего или малозаселенного муниципального жилья в Арктической зоне в более комфортные условия проживания.В заключение Харитонов подчеркнул важность проблемы многолетней мерзлоты и заявил о необходимости принятия специального (рамочного) закона и создания координирующего органа для решения вопросов в этой области.

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недвижимость, арктика, бизнес, дальний восток, госдума