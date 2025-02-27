https://1prime.ru/20250227/zhile-855303100.html
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике - 27.02.2025, ПРАЙМ
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике
Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:30+0300
2025-02-27T11:30+0300
2025-02-27T11:30+0300
недвижимость
арктика
бизнес
дальний восток
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21227fd4dffc592085c68b84283a43c7.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или приобретение не менее 2 тысяч квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.По словам Харитонова, квартиры будут предоставляться востребованным специалистам по субсидированной арендной ставке. Депутат также предложил внедрить в Арктической зоне программу "Арктический квартал"."Это комплексная застройка территории по самым современным стандартам с применением мер государственной поддержки", - пояснил он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Депутат добавил, что ведется работа над законодательным механизмом, позволяющим переселять жителей из пустующего или малозаселенного муниципального жилья в Арктической зоне в более комфортные условия проживания.В заключение Харитонов подчеркнул важность проблемы многолетней мерзлоты и заявил о необходимости принятия специального (рамочного) закона и создания координирующего органа для решения вопросов в этой области.
https://1prime.ru/20250225/ipoteka-855244169.html
арктика
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/18/835721849_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dd83f22238b5ed4c337c33b4844a8290.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, арктика, бизнес, дальний восток, госдума
Недвижимость, АРКТИКА, Бизнес, Дальний Восток, Госдума
ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике
Харитонов: ГД ведет работу с правительством над доступным арендным жильем в Арктике
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума совместно с правительством разрабатывает меры для повышения доступности арендного жилья в Арктической зоне. Планируется создание или приобретение не менее 2 тысяч квартир, предназначенных для сдачи в аренду. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
По словам Харитонова, квартиры будут предоставляться востребованным специалистам по субсидированной арендной ставке. Депутат также предложил внедрить в Арктической зоне программу "Арктический квартал".
"Это комплексная застройка территории по самым современным стандартам с применением мер государственной поддержки", - пояснил он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Депутат добавил, что ведется работа над законодательным механизмом, позволяющим переселять жителей из пустующего или малозаселенного муниципального жилья в Арктической зоне в более комфортные условия проживания.
В заключение Харитонов подчеркнул важность проблемы многолетней мерзлоты и заявил о необходимости принятия специального (рамочного) закона и создания координирующего органа для решения вопросов в этой области.
Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%