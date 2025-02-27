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Эксперт спрогнозировал глобальные изменения в сфере аренды жилья
Эксперт спрогнозировал глобальные изменения в сфере аренды жилья - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал глобальные изменения в сфере аренды жилья
Кардинальные изменения, которые позволят быстро и удобно снимать жилье с помощью профессиональных сервисов, ждут сферу аренды жилья в России. Об этом заявил... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:59+0300
2025-02-27T15:59+0300
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Кардинальные изменения, которые позволят быстро и удобно снимать жилье с помощью профессиональных сервисов, ждут сферу аренды жилья в России. Об этом заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи."Человеку нужно все и под ключ. И желательно, чтобы это было с тем качеством и по той стоимости, которую он для себя видит необходимыми. И мы идем с такой скоростью, что там будут тектонические изменения", - сказал он. Лейпи отметил необходимость инновационных решений, которые автоматизируют сложные этапы аренды, такие как заключение договоров и внесение залога, делая процесс быстрым и простым.В будущем, по аналогии с ипотекой, аренда жилья станет максимально удобной, позволяя арендаторам выбирать и снимать квартиры по нажатию кнопки, заключил он.
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Банки, Бизнес, КАЗАНЬ, Сбербанк, Домклик, Финансы
Эксперт спрогнозировал глобальные изменения в сфере аренды жилья
Сбербанк: сферу аренды жилья ждут кардинальные перемены
КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Кардинальные изменения, которые позволят быстро и удобно снимать жилье с помощью профессиональных сервисов, ждут сферу аренды жилья в России. Об этом заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Человеку нужно все и под ключ. И желательно, чтобы это было с тем качеством и по той стоимости, которую он для себя видит необходимыми. И мы идем с такой скоростью, что там будут тектонические изменения", - сказал он.
Лейпи отметил необходимость инновационных решений, которые автоматизируют сложные этапы аренды, такие как заключение договоров и внесение залога, делая процесс быстрым и простым.
В будущем, по аналогии с ипотекой, аренда жилья станет максимально удобной, позволяя арендаторам выбирать и снимать квартиры по нажатию кнопки, заключил он.
"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию