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Стоимость золота опускается - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/zoloto-855292207.html
Стоимость золота опускается
Стоимость золота опускается - 27.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота опускается
Стоимость золота опускается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара, следует из данных торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:02+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 8.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 25,58 доллара, или на 0,87%, до 2 905,02 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,14% - до 31,905 доллара за унцию. В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла до 4,281% с 4,249% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 106,71 пункта. На динамику валюты могут повлиять данные по экономике США, в четверг ожидается промежуточная статистика по ВВП США за четвертый квартал. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года он вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынки, торги, comex, сша
Экономика, Рынки, Торги, Comex, США
09:02 27.02.2025
 
Стоимость золота опускается

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 25,58 доллара, или на 0,87%, до 2 905,02 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,14% - до 31,905 доллара за унцию.
В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла до 4,281% с 4,249% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 106,71 пункта. На динамику валюты могут повлиять данные по экономике США, в четверг ожидается промежуточная статистика по ВВП США за четвертый квартал. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года он вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Цены на золото идут вверх
Вчера, 19:12
 
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