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Цены на золото ускорили снижение
Цены на золото ускорили снижение - 27.02.2025, ПРАЙМ
Цены на золото ускорили снижение
Стоимость золота заметно усилила снижение в четверг после публикации статистики, подтвердившей довольно уверенный рост американской экономики в прошлом году,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:28+0300
2025-02-27T18:28+0300
2025-02-27T18:28+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно усилила снижение в четверг после публикации статистики, подтвердившей довольно уверенный рост американской экономики в прошлом году, следует из данных торгов. По состоянию на 18.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 45,49 доллара, или на 1,54% относительно предыдущего закрытия, до 2 885,11 доллара за тройскую унцию. До выхода макростатистики драгоценный металл находился на ценовом уровне 2 900 долларов. Мартовский фьючерс на серебро на 18.19 мск дешевеет в то же время на 1,57% - до 31,765 доллара за унцию. ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными. Также в четверг были опубликованы данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 22 тысячи, до 242 тысяч.
https://1prime.ru/20250226/zoloto-855282831.html
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золото, цена, снижение
Экономика, золото, цена, снижение
Цены на золото ускорили снижение
Цены на золота ускорили снижение до 1,5% после подтверждения роста ВВП США
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно усилила снижение в четверг после публикации статистики, подтвердившей довольно уверенный рост американской экономики в прошлом году, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 45,49 доллара, или на 1,54% относительно предыдущего закрытия, до 2 885,11 доллара за тройскую унцию. До выхода макростатистики драгоценный металл находился на ценовом уровне 2 900 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро на 18.19 мск дешевеет в то же время на 1,57% - до 31,765 доллара за унцию.
ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными.
Цены на золото идут вверх
Также в четверг были опубликованы данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 22 тысячи, до 242 тысяч.