https://1prime.ru/20250228/-whatsapp-855361882.html

В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой

В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой - 28.02.2025, ПРАЙМ

В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой

Пользователи WhatsApp* в разных странах сообщают о масштабных сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T19:22+0300

2025-02-28T19:22+0300

2025-02-28T19:22+0300

whatsapp

массовый сбой

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp* в разных странах сообщают о масштабных сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 18.30 мск мск. Большое количество жалоб фиксируется в европейских странах. Так, из Германии поступает более 100 тысяч сообщений о неполадках, из Великобритании - более 68 тысяч. Также жалобы фиксируются во Франции, Италии, США, Канаде, Бразилии и других странах. Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером. WhatsApp* принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/

https://1prime.ru/20250221/moshenniki-855138948.html

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whatsapp, массовый сбой