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В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой
В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой - 28.02.2025, ПРАЙМ
В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой
Пользователи WhatsApp* в разных странах сообщают о масштабных сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T19:22+0300
2025-02-28T19:22+0300
whatsapp
массовый сбой
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp* в разных странах сообщают о масштабных сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 18.30 мск мск. Большое количество жалоб фиксируется в европейских странах. Так, из Германии поступает более 100 тысяч сообщений о неполадках, из Великобритании - более 68 тысяч. Также жалобы фиксируются во Франции, Италии, США, Канаде, Бразилии и других странах. Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером. WhatsApp* принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
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40
192
40
whatsapp, массовый сбой
WhatsApp, массовый сбой
19:22 28.02.2025
 
В работе WhatsApp* произошел масштабный сбой

Downdetector: в работе мессенджера WhatsApp* произошел масштабный сбой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp* в разных странах сообщают о масштабных сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 18.30 мск мск. Большое количество жалоб фиксируется в европейских странах. Так, из Германии поступает более 100 тысяч сообщений о неполадках, из Великобритании - более 68 тысяч. Также жалобы фиксируются во Франции, Италии, США, Канаде, Бразилии и других странах.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером.
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WhatsApp* принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская/
 
WhatsAppмассовый сбой
 
 
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