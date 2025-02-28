https://1prime.ru/20250228/aeroporty-855366222.html

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели ограничения

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели ограничения - 28.02.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели ограничения

Временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы введены с 21.00 мск, сообщили в Росавиации. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:19+0300

2025-02-28T22:19+0300

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происшествия

ярославль

кострома

ограничения

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы введены с 21.00 мск, сообщили в Росавиации. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.00 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино)", - говорится в сообщении. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, добавили в Росавиации.

https://1prime.ru/20250228/passazhiropotok-855362449.html

ярославль

кострома

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ярославль, кострома, ограничения