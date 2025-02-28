Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250228/aktsii-855351243.html
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США
Акции "Аэрофлота" перешли к росту и прибавляют более 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США, следует... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:08+0300
2025-02-28T14:12+0300
рф
сша
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_254:0:3895:2048_1920x0_80_0_0_93e2d2f7ef487086ac3b4d051b6946ce.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" перешли к росту и прибавляют более 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США, следует из данных Московской биржи.МИД РФ ранее в пятницу заявил, что американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.К 14.05 мск акции "Аэрофлота" росли на 2,41%, до 73,24 рубля. До появления новостей бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика дешевели на 1,3%.
https://1prime.ru/20250228/peregovory-855350531.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_709:0:3440:2048_1920x0_80_0_0_f51bf7fa60f912a7a5098729d1bbe441.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сша, аэрофлот
РФ, США, Аэрофлот
14:08 28.02.2025 (обновлено: 14:12 28.02.2025)
 
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США

Акции "Аэрофлота" прибавляют 2% после новостей по авиасообщению России и США

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" перешли к росту и прибавляют более 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США, следует из данных Московской биржи.
МИД РФ ранее в пятницу заявил, что американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.
К 14.05 мск акции "Аэрофлота" росли на 2,41%, до 73,24 рубля. До появления новостей бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика дешевели на 1,3%.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
13:47
 
РФСШААэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала