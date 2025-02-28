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Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США
Акции "Аэрофлота" перешли к росту и прибавляют более 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США, следует... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T14:08+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" перешли к росту и прибавляют более 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США, следует из данных Московской биржи.МИД РФ ранее в пятницу заявил, что американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.К 14.05 мск акции "Аэрофлота" росли на 2,41%, до 73,24 рубля. До появления новостей бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика дешевели на 1,3%.
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Акции "Аэрофлота" растут после новостей по авиасообщению России и США
Акции "Аэрофлота" прибавляют 2% после новостей по авиасообщению России и США
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" перешли к росту и прибавляют более 2% после новостей о возможных переговорах по восстановлению прямого авиасообщения между РФ и США, следует из данных Московской биржи.
МИД РФ ранее в пятницу заявил, что американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.
К 14.05 мск акции "Аэрофлота" росли на 2,41%, до 73,24 рубля. До появления новостей бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика дешевели на 1,3%.
В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле