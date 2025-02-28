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Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Российский рынок акций завершил сессию в минусе - 28.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 1%, но вырос на 8,56% за февраль, следует из данных Московской биржи. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T19:00+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 1%, но вырос на 8,56% за февраль, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1%, до 3 200,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1 217,2 пункта, долларовый РТС - на 1,62%, до 1 142,37 пункта. За февраль индекс Мосбиржи вырос на 8,56%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 19,71%, РТС - на 20,31%.
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российский рынок акций, торги
Экономика, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Российский рынок акций снизился на 1% за сессию, но вырос на 8,56% за февраль
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию опустился на 1%, но вырос на 8,56% за февраль, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1%, до 3 200,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1 217,2 пункта, долларовый РТС - на 1,62%, до 1 142,37 пункта.
Российский рынок акций усилил снижение
За февраль индекс Мосбиржи вырос на 8,56%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 19,71%, РТС - на 20,31%.