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Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250228/aktsii-855364805.html
Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа
Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа - 28.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к росту после заявлений президента США Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T21:25+0300
2025-02-28T21:25+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к росту после заявлений президента США Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.35 мск рос на 0,25%, до 3 240,89 пункта. До новостей из Вашингтона он снижался примерно на 1%. Во время встречи Трампа с Зеленским обсуждался также и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Помимо прочего, Трамп заявил, что либо Зеленский "пойдет на сделку", либо США "умывают руки". Также президент США сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет.
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российский рынок акций, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Торги, Мосбиржа
21:25 28.02.2025
 
Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа

Российский рынок акций перешел к росту на фоне заявлений Трампа

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к росту после заявлений президента США Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.35 мск рос на 0,25%, до 3 240,89 пункта. До новостей из Вашингтона он снижался примерно на 1%.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
19:00
Во время встречи Трампа с Зеленским обсуждался также и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Помимо прочего, Трамп заявил, что либо Зеленский "пойдет на сделку", либо США "умывают руки". Также президент США сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет.
 
Экономикароссийский рынок акцийТоргиМосбиржа
 
 
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