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Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа

Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа - 28.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к росту после заявлений президента США Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T21:25+0300

2025-02-28T21:25+0300

2025-02-28T21:25+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к росту после заявлений президента США Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.35 мск рос на 0,25%, до 3 240,89 пункта. До новостей из Вашингтона он снижался примерно на 1%. Во время встречи Трампа с Зеленским обсуждался также и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Помимо прочего, Трамп заявил, что либо Зеленский "пойдет на сделку", либо США "умывают руки". Также президент США сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет.

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российский рынок акций, торги, мосбиржа