https://1prime.ru/20250228/aktsii-855365824.html
Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским
Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским - 28.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вернулся к снижению после комментариев президента США Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским в... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T22:04+0300
2025-02-28T22:04+0300
2025-02-28T22:04+0300
экономика
российский рынок акций
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_d7209ea3309b477783a8d378d21f8d4c.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вернулся к снижению после комментариев президента США Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.29 мск снижался на 1,13% - до 3 196,23 пункта. Во время переговоров он ненадолго переходил к росту примерно на 0,4%. Основная торговая сессия завершилась снижением на 1%. По итогам встречи Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру. Президент США также добавил, что Зеленский "сможет вернуться", когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.
https://1prime.ru/20250228/aktsii-855364805.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_271:0:2400:1597_1920x0_80_0_0_d3f3132c6fbe779cda62f83dbea6185d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, торги
Экономика, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским
Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вернулся к снижению после комментариев президента США Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.29 мск снижался на 1,13% - до 3 196,23 пункта. Во время переговоров он ненадолго переходил к росту примерно на 0,4%. Основная торговая сессия завершилась снижением на 1%.
Российский рынок акций перешел к росту на заявлениях Трампа
По итогам встречи Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру. Президент США также добавил, что Зеленский "сможет вернуться", когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.