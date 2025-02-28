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Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским

Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским - 28.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вернулся к снижению после встречи Трампа с Зеленским

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вернулся к снижению после комментариев президента США Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:04+0300

2025-02-28T22:04+0300

2025-02-28T22:04+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вернулся к снижению после комментариев президента США Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.29 мск снижался на 1,13% - до 3 196,23 пункта. Во время переговоров он ненадолго переходил к росту примерно на 0,4%. Основная торговая сессия завершилась снижением на 1%. По итогам встречи Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру. Президент США также добавил, что Зеленский "сможет вернуться", когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.

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российский рынок акций, торги