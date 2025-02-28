https://1prime.ru/20250228/alrosa-855346480.html

Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента

Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента - 28.02.2025, ПРАЙМ

Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента

Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец прошлого года по сравнению с концом 2023 года выросла на 54%, до 129,93 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T12:27+0300

2025-02-28T12:27+0300

2025-02-28T12:27+0300

россия

алроса

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец прошлого года по сравнению с концом 2023 года выросла на 54%, до 129,93 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. По состоянию на 31 декабря показатель запасов алмазов составил 129,929 миллиарда рублей. При этом на конец декабря 2023 года запасы алмазов компании оценивались в 84,268 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Таким образом, показатель вырос примерно на 54%.

https://1prime.ru/20241128/bloomberg-853180698.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алроса