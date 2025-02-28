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Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента
Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента - 28.02.2025, ПРАЙМ
Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента
Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец прошлого года по сравнению с концом 2023 года выросла на 54%, до 129,93 миллиарда рублей, следует из сообщения... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:27+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец прошлого года по сравнению с концом 2023 года выросла на 54%, до 129,93 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. По состоянию на 31 декабря показатель запасов алмазов составил 129,929 миллиарда рублей. При этом на конец декабря 2023 года запасы алмазов компании оценивались в 84,268 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Таким образом, показатель вырос примерно на 54%.
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россия, алроса
Оценка запасов алмазов "Алросы" выросла на 54 процента
Оценка запасов алмазов "Алросы" за 2024 год выросла до 130 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Оценка запасов алмазов "Алросы" на конец прошлого года по сравнению с концом 2023 года выросла на 54%, до 129,93 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
По состоянию на 31 декабря показатель запасов алмазов составил 129,929 миллиарда рублей. При этом на конец декабря 2023 года запасы алмазов компании оценивались в 84,268 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. Таким образом, показатель вырос примерно на 54%.
СМИ: "Дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" долю в ангольской "Катоке"