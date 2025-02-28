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"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv - 28.02.2025, ПРАЙМ
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"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv
"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv
Автомобильный дилер "Автодом" стал владельцем 100% завода по производству автокомпонентов в Тольятти, принадлежавшего шведской Autoliv, следует из данных ЕГРЮЛ. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T19:28+0300
2025-02-28T19:28+0300
экономика
"автодом"
завод
автокомпоненты
приобретение
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Автомобильный дилер "Автодом" стал владельцем 100% завода по производству автокомпонентов в Тольятти, принадлежавшего шведской Autoliv, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно ЕГРЮЛ, 100% ООО "Аутолив", зарегистрированного в городе Тольятти, с 27 февраля 2025 года принадлежит АО "Автодом". "Аутолив" занимается производством комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. "Автодом" в апреле 2023 года выкупил российские активы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет.
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"автодом", завод, автокомпоненты, приобретение
Экономика, "Автодом", завод, Автокомпоненты, приобретение
19:28 28.02.2025
 
"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv

ЕГРЮЛ: "Автодом" стал владельцем тольяттинского завода автокомпонентов Autoliv

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Автомобильный дилер "Автодом" стал владельцем 100% завода по производству автокомпонентов в Тольятти, принадлежавшего шведской Autoliv, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно ЕГРЮЛ, 100% ООО "Аутолив", зарегистрированного в городе Тольятти, с 27 февраля 2025 года принадлежит АО "Автодом". "Аутолив" занимается производством комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
СМИ рассказали, где будет "Автодом" собирать премиальные авто Chery
24 июня 2024, 08:59
"Автодом" в апреле 2023 года выкупил российские активы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет.
 
Экономика"Автодом"заводАвтокомпонентыприобретение
 
 
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