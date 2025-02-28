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"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv

"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Автодом" стал владельцем завода автокомпонентов Autoliv

Автомобильный дилер "Автодом" стал владельцем 100% завода по производству автокомпонентов в Тольятти, принадлежавшего шведской Autoliv, следует из данных ЕГРЮЛ. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T19:28+0300

2025-02-28T19:28+0300

2025-02-28T19:28+0300

экономика

"автодом"

завод

автокомпоненты

приобретение

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Автомобильный дилер "Автодом" стал владельцем 100% завода по производству автокомпонентов в Тольятти, принадлежавшего шведской Autoliv, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно ЕГРЮЛ, 100% ООО "Аутолив", зарегистрированного в городе Тольятти, с 27 февраля 2025 года принадлежит АО "Автодом". "Аутолив" занимается производством комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. "Автодом" в апреле 2023 года выкупил российские активы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет.

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"автодом", завод, автокомпоненты, приобретение