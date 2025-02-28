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FT: банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов
FT: банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов - 28.02.2025, ПРАЙМ
FT: банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов
Банк Citigroup по ошибке перевел своему клиенту 81 триллион долларов вместо 280 долларов, транзакция была пропущена двумя сотрудниками для ее одобрения на... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:24+0300
2025-02-28T11:24+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк Citigroup по ошибке перевел своему клиенту 81 триллион долларов вместо 280 долларов, транзакция была пропущена двумя сотрудниками для ее одобрения на следующий день, пишет газета Financial Times. "Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов", - пишет издание. Инцидент с ошибочным внутренним переводом произошел еще в апреле прошлого года, и о нем ранее не сообщалось. Перевод был пропущен двумя сотрудниками, после чего транзакция была одобрена для обработки на следующий день, говорится в статье. Третий сотрудник обнаружил проблему с остатками на счетах и отреагировал спустя полтора часа после проведения платежа, транзакция была отменена спустя несколько часов, сообщает газета со ссылкой на внутренний отчет и два осведомленных источника. В материале отмечается, что средства не покинули банк, Федеральная резервная система США была осведомлена о случившемся. В прошлом году у банка произошло 10 ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее 1 миллиарда долларов каждая, что при этом оказалось меньше тринадцати случаев в 2023 году, сообщается в статье. В прошлом году банк был оштрафован на 136 миллионов долларов из-за неустранения проблем в области контроля рисков, отмечается в материале.
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финансы, банки, citigroup
Экономика, Финансы, Банки, Citigroup
FT: банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов
FT: Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту $81 триллион вместо $280
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк Citigroup по ошибке перевел своему клиенту 81 триллион долларов вместо 280 долларов, транзакция была пропущена двумя сотрудниками для ее одобрения на следующий день, пишет газета Financial Times.
"Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов", - пишет издание.
Инцидент с ошибочным внутренним переводом произошел еще в апреле прошлого года, и о нем ранее не сообщалось. Перевод был пропущен двумя сотрудниками, после чего транзакция была одобрена для обработки на следующий день, говорится в статье.
Третий сотрудник обнаружил проблему с остатками на счетах и отреагировал спустя полтора часа после проведения платежа, транзакция была отменена спустя несколько часов, сообщает газета со ссылкой на внутренний отчет и два осведомленных источника. В материале отмечается, что средства не покинули банк, Федеральная резервная система США была осведомлена о случившемся.
В прошлом году у банка произошло 10 ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее 1 миллиарда долларов каждая, что при этом оказалось меньше тринадцати случаев в 2023 году, сообщается в статье. В прошлом году банк был оштрафован на 136 миллионов долларов из-за неустранения проблем в области контроля рисков, отмечается в материале.
Citi попала под расследование в США из-за якобы связей с Керимовым