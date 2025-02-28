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Костин ожидает снижения прибыли российских банков - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250228/banki-855340015.html
Костин ожидает снижения прибыли российских банков
Костин ожидает снижения прибыли российских банков - 28.02.2025, ПРАЙМ
Костин ожидает снижения прибыли российских банков
Прибыль российского банковского сектора в 2025 году снизится на 15-20%, но у банков есть достаточная база, чтобы выдержать это, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:32+0300
2025-02-28T09:32+0300
экономика
финансы
банки
андрей костин
втб
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в 2025 году снизится на 15-20%, но у банков есть достаточная база, чтобы выдержать это, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания", - сказал глава ВТБ в эфире телеканала "Россия 24". В конце ноября Костин заявлял, что российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер. В четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей. По данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за 2024 год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор за прошлый год заработал 3,8 триллиона рублей.
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финансы, банки, андрей костин, втб
Экономика, Финансы, Банки, Андрей Костин, ВТБ
09:32 28.02.2025
 
Костин ожидает снижения прибыли российских банков

Костин: прибыль российских банков снизится в 2025 году на 15-20%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в 2025 году снизится на 15-20%, но у банков есть достаточная база, чтобы выдержать это, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания", - сказал глава ВТБ в эфире телеканала "Россия 24".
В конце ноября Костин заявлял, что российским банкам в 2025 году будет хуже, их прибыль сократится, в том числе из-за принятых со стороны ЦБ регуляторных мер.
В четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей.
По данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за 2024 год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор за прошлый год заработал 3,8 триллиона рублей.
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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ЭкономикаФинансыБанкиАндрей КостинВТБ
 
 
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