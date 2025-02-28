https://1prime.ru/20250228/banki-855354866.html

ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе

ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе - 28.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец января осталась на уровне 4%, как на самое начало года, следует из материалов... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T16:25+0300

2025-02-28T16:25+0300

2025-02-28T16:25+0300

банк россии

банк россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец января осталась на уровне 4%, как на самое начало года, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам декабря, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до минимального с 2012 года уровня в 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении почти не увеличились за январь - 916 миллиардов рублей (915 миллиардов месяцем ранее). А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 февраля снизился до 22,7 триллиона рублей с 22,99 триллиона на начало января.

https://1prime.ru/20241226/nerezidenty-853886236.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россия, финансы