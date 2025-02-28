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ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе - 28.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе - 28.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец января осталась на уровне 4%, как на самое начало года, следует из материалов... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:25+0300
2025-02-28T16:25+0300
банк россии
банк россия
финансы
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец января осталась на уровне 4%, как на самое начало года, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам декабря, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до минимального с 2012 года уровня в 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении почти не увеличились за январь - 916 миллиардов рублей (915 миллиардов месяцем ранее). А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 февраля снизился до 22,7 триллиона рублей с 22,99 триллиона на начало января.
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банк россия, финансы
Банк России, банк Россия, Финансы
16:25 28.02.2025
 
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ в январе

ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ не изменилась за январь, оставшись на уровне 4%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев на конец января осталась на уровне 4%, как на самое начало года, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам декабря, доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до минимального с 2012 года уровня в 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении почти не увеличились за январь - 916 миллиардов рублей (915 миллиардов месяцем ранее). А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 февраля снизился до 22,7 триллиона рублей с 22,99 триллиона на начало января.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
ЦБ оценил долю нерезидентов в ОФЗ
26 декабря 2024, 16:22
 
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