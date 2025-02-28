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Иностранцам в Турции могут ограничить снятие наличных в банкоматах

Иностранцам в Турции могут ограничить снятие наличных в банкоматах - 28.02.2025, ПРАЙМ

Иностранцам в Турции могут ограничить снятие наличных в банкоматах

Власти Турции могут запретить иностранцам регистрировать больше одного номера мобильного телефона, а банкоматы страны будут выдавать деньги только гражданам,... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T20:36+0300

2025-02-28T20:36+0300

2025-02-28T20:36+0300

экономика

турция

иностранцы

снятие денег через банкомат

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СТАМБУЛ, 28 фев - ПРАЙМ. Власти Турции могут запретить иностранцам регистрировать больше одного номера мобильного телефона, а банкоматы страны будут выдавать деньги только гражданам, чьи лица будут распознаны, сообщило министерство юстиции. Ведомство постепенно публикует подробности грядущей 4-й реформы судебной системы Турции, реализация которой рассчитана на 2025-2029 годы. В частности, планируется принять ряд мер в отношении банковских и финансовых учреждений в рамках борьбы с мошенничеством и с целью "повышения доверия к правосудию". Так, согласно полученному РИА Новости пресс-релизу, в рамках реформы предполагается, что банки и финансовые учреждения могут быть оштрафованы в случае, если запрошенные в рамках расследований документы не будут предоставлены следствию в течение десяти дней. Данное предложение касается в первую очередь преступлений, связанных с мошенничеством и кражей средств с использованием информационных технологий. "Также в рамках планируемых изменений ожидается, что банки и организации, предоставляющие электронные платежи, не смогут открывать счета клиентам, не предоставившим идентификационный документ с чипом. Операции в банкоматах смогут осуществлять только те клиенты, чьи лица будут распознаны камерой безопасности банкомата", - сообщает министерство. Записи с камер наблюдения банкоматов будут храниться два года, следует из документа. "Граждане Турции смогут иметь максимум три линии мобильной связи, а иностранцы - не более одной. Номера, которые были задействованы в мошенничестве, возможно будет отключить", - сообщило ведомство. В случае утверждения данной реформы сотовые операторы должны будут обновить свои базы данных, а если клиенты не подтвердят использование номера, то лишатся его.

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турция, иностранцы, снятие денег через банкомат