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В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников

В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников - 28.02.2025, ПРАЙМ

В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников

Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T01:15+0300

2025-02-28T01:15+0300

2025-02-28T01:15+0300

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дмитрий григоренко

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит смс для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему. А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - сообщили в пресс-службе. Эта мера вошла в законопроект правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Предполагается, что такой механизм позволит исключить возможность взлома аккаунта, а значит – помогут защитить персональные данные и личные средства граждан. Двухфакторная аутентификация, в том числе с использованием биометрии, сделает маркетплейсы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество. "Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", — прокомментировал Григоренко, его слова приводятся релизе. Ранее в феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

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технологии, россия, финансы, рф, москва, дмитрий григоренко, госдума