https://1prime.ru/20250228/biometrija-855334614.html
В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников
В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников - 28.02.2025, ПРАЙМ
В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников
Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T01:15+0300
2025-02-28T01:15+0300
2025-02-28T01:15+0300
технологии
россия
финансы
рф
москва
дмитрий григоренко
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855334614.jpg?1740694531
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит смс для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему. А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - сообщили в пресс-службе.
Эта мера вошла в законопроект правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Предполагается, что такой механизм позволит исключить возможность взлома аккаунта, а значит – помогут защитить персональные данные и личные средства граждан.
Двухфакторная аутентификация, в том числе с использованием биометрии, сделает маркетплейсы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество.
"Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", — прокомментировал Григоренко, его слова приводятся релизе.
Ранее в феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, финансы, рф, москва, дмитрий григоренко, госдума
Технологии, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, Дмитрий Григоренко, Госдума
В маркетплейсах введут биометрию для защиты от мошенников
Аппарат Григоренко: биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей от мошенников
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит смс для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему. А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - сообщили в пресс-службе.
Эта мера вошла в законопроект правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Предполагается, что такой механизм позволит исключить возможность взлома аккаунта, а значит – помогут защитить персональные данные и личные средства граждан.
Двухфакторная аутентификация, в том числе с использованием биометрии, сделает маркетплейсы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество.
"Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", — прокомментировал Григоренко, его слова приводятся релизе.
Ранее в феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.