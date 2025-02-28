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СПбМТСБ изменит сокращенное название
СПбМТСБ изменит сокращенное название - 28.02.2025, ПРАЙМ
СПбМТСБ изменит сокращенное название
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:18+0300
2025-02-28T10:18+0300
2025-02-28T10:18+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой площадки. "Сокращенное фирменное наименование компании - АО "СПбМТСБ" - сменится на АО "Петербургская биржа", - говорится в сообщении. Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля. Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ. Новое название - дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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бизнес, россия, санкт-петербургская биржа
Бизнес, РОССИЯ, Санкт-Петербургская биржа
СПбМТСБ изменит сокращенное название
СПбМТСБ изменит сокращенное название на Петербургскую биржу
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой площадки.
"Сокращенное фирменное наименование компании - АО "СПбМТСБ" - сменится на АО "Петербургская биржа", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля.
Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ.
Новое название - дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
СПбМТСБ прорабатывает возможность развития торгов водородом