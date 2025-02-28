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Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня

Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня - 28.02.2025, ПРАЙМ

Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня

Банк России определил конкретные условия проведения торгов акциями в выходные дни, а в дальнейшем будет следить за ними на предмет необходимости новых... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:20+0300

2025-02-28T17:20+0300

2025-02-28T17:20+0300

банк россии

банк россия

рынки

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк России определил конкретные условия проведения торгов акциями в выходные дни, а в дальнейшем будет следить за ними на предмет необходимости новых ограничений, говорится в сообщении регулятора. Московская биржа анонсировала, что с 1 марта на ней стартуют торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. В свою очередь "СПБ биржа" уже запустила торги в выходные дни - с 1 февраля. "Банк России определил условия проведения торгов в выходные, чтобы минимизировать риски для бирж и их клиентов", - говорится в сообщении ЦБ. "Торги в субботу и воскресенье будут расцениваться не как самостоятельные дни, а как дополнительные сессии понедельника. Это позволит не проводить клиринг и расчеты в выходные дни. Соответствующее предписание регулятор направил в адрес организаторов торгов", - добавляется там. "На первом этапе биржи должны установить размер ценового коридора в пределах 3% (как вверх, так и вниз) от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. Банк России рекомендует включать в список бумаг, допущенных к торгам выходного дня, высоколиквидные акции. Такие ограничения направлены на то, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке", - говорится там же. В дальнейшем Банк России будет следить за торговой активностью участников, за качеством ценообразования, а также за тем, какие финансовые инструменты торгуются на биржах, все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений, заключает регулятор.

https://1prime.ru/20250228/moshenniki-855323965.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россия, рынки