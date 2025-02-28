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Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня
Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня - 28.02.2025, ПРАЙМ
Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня
Банк России определил конкретные условия проведения торгов акциями в выходные дни, а в дальнейшем будет следить за ними на предмет необходимости новых... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T17:20+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк России определил конкретные условия проведения торгов акциями в выходные дни, а в дальнейшем будет следить за ними на предмет необходимости новых ограничений, говорится в сообщении регулятора. Московская биржа анонсировала, что с 1 марта на ней стартуют торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. В свою очередь "СПБ биржа" уже запустила торги в выходные дни - с 1 февраля. "Банк России определил условия проведения торгов в выходные, чтобы минимизировать риски для бирж и их клиентов", - говорится в сообщении ЦБ. "Торги в субботу и воскресенье будут расцениваться не как самостоятельные дни, а как дополнительные сессии понедельника. Это позволит не проводить клиринг и расчеты в выходные дни. Соответствующее предписание регулятор направил в адрес организаторов торгов", - добавляется там. "На первом этапе биржи должны установить размер ценового коридора в пределах 3% (как вверх, так и вниз) от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. Банк России рекомендует включать в список бумаг, допущенных к торгам выходного дня, высоколиквидные акции. Такие ограничения направлены на то, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке", - говорится там же. В дальнейшем Банк России будет следить за торговой активностью участников, за качеством ценообразования, а также за тем, какие финансовые инструменты торгуются на биржах, все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений, заключает регулятор.
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банк россия, рынки
Банк России, банк Россия, Рынки
Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня
Банк России уточнил порядок проведения торгов выходного дня на фондовых биржах
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк России определил конкретные условия проведения торгов акциями в выходные дни, а в дальнейшем будет следить за ними на предмет необходимости новых ограничений, говорится в сообщении регулятора.
Московская биржа анонсировала, что с 1 марта на ней стартуют торги наиболее ликвидными акциями в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. В свою очередь "СПБ биржа" уже запустила торги в выходные дни - с 1 февраля.
"Банк России определил условия проведения торгов в выходные, чтобы минимизировать риски для бирж и их клиентов", - говорится в сообщении ЦБ.
"Торги в субботу и воскресенье будут расцениваться не как самостоятельные дни, а как дополнительные сессии понедельника. Это позволит не проводить клиринг и расчеты в выходные дни. Соответствующее предписание регулятор направил в адрес организаторов торгов", - добавляется там.
"На первом этапе биржи должны установить размер ценового коридора в пределах 3% (как вверх, так и вниз) от стоимости бумаг, которая сложилась по итогам пятницы. Банк России рекомендует включать в список бумаг, допущенных к торгам выходного дня, высоколиквидные акции. Такие ограничения направлены на то, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке", - говорится там же.
В дальнейшем Банк России будет следить за торговой активностью участников, за качеством ценообразования, а также за тем, какие финансовые инструменты торгуются на биржах, все это позволит оценить возможность масштабирования торгов в выходные и будет учитываться при принятии решения о необходимости введения дополнительных ограничений, заключает регулятор.
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