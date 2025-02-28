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Все наоборот: куда теперь рвется иностранный бизнес

Все наоборот: куда теперь рвется иностранный бизнес - 28.02.2025, ПРАЙМ

Все наоборот: куда теперь рвется иностранный бизнес

С начала рыночных реформ в России в 90-х иностранные компании входили на российский рынок с двойным преимуществом. Во-первых, у них был налаженный бизнес как в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T05:05+0300

2025-02-28T05:05+0300

2025-02-28T05:05+0300

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. С начала рыночных реформ в России в 90-х иностранные компании входили на российский рынок с двойным преимуществом. Во-первых, у них был налаженный бизнес как в домашних юрисдикциях, так и в других странах, и это давало им необходимый опыт и финансовую устойчивость. Во-вторых, они получали приоритетную государственную поддержку.В результате на российском рынке закрепилось множество иностранных компаний — как в стратегических отраслях, так и в массовом сегменте: торговые сети, предприятия пищевой промышленности, сети общественного питания...В такой ситуации можно удивляться, как отечественный бизнес вообще выживал. Единственным сдерживающим фактором для иностранных компаний были высокие риски ведения бизнеса в России. Однако на практике эти риски так и не реализовались, в действительности компании сами создали себе проблемы. Никто не экспроприировал имущество, государство не меняло к ним отношения — они ушли по собственной инициативе.После ухода западных компаний, их антироссийской риторики и участия в информационных кампаниях против нашей страны, после открытой поддержки санкций, направленных на разрушение российской экономики, отношение к ним существенно изменилось как со стороны властей, так и простых граждан.Представители власти уже заявили, что прежнего радушного приема, характерного для 90-х годов, больше не будет. Более того, в некоторых отраслях им придется восстанавливать бизнес с дополнительными обременениями: повышенными налогами и административными барьерами.По сути, ситуация кардинально изменилась: благожелательное отношение сменилось настороженностью и недоверием. К тому же трансформировалось и отношение российских потребителей — даже при прочих равных условиях они теперь менее склонны поддерживать западные компании.Третий важный фактор — за время отсутствия иностранных компаний на российском рынке появились отечественные производители, заполнившие освободившиеся ниши. Хотя некоторые компании, вероятно, смогут вернуться, о прежних прибылях говорить не приходится — "тучные годы" закончились, причем по их собственной вине. Примечательно, что иностранные предприятия, не покинувшие российский рынок, сохранили свои позиции.При этом возвращение иностранных компаний может иметь и позитивный эффект для экономики — усиление конкуренции традиционно ведет к снижению цен и расширению ассортимента для потребителей, а также помогает сдерживать инфляцию. Однако для российских предприятий ситуация станет менее комфортной, чем в предыдущие годы. Наибольшему риску подвергнутся наименее эффективные компании в каждой отрасли.Приоритет при возвращении иностранных компаний будет отдаваться тем направлениям, где импортозамещение либо невозможно, либо связано с чрезмерно высокими издержками или существенным снижением качества продукции.Особое внимание будет уделяться отраслям, работающим на военно-промышленный комплекс и обеспечивающим технологическое развитие страны. Именно в этих стратегически важных секторах возвращение иностранных компаний наиболее вероятно.Актуальным остается вопрос производства полупроводников и компонентов для цифровых технологий. Россия, как и многие другие страны, по-прежнему зависит от иностранных чипов, которые используются в широком спектре устройств: от бытовой электроники (компьютеров, телефонов) до военной техники и авиации.Хотя у нас существуют собственные разработки процессоров, они пока существенно отстают от зарубежных аналогов. Лидерство в этой области принадлежит США и их партнерам, в частности, производствам на Тайване, где выпускаются самые передовые процессоры, определяющие развитие современных цифровых технологий. Зависимость от американских технологий в этой сфере характерна не только для России. Многие страны, включая Китай, ведут разработки собственных процессоров, стремясь к технологической независимости.А в сфере потребительских товаров и услуг российский рынок уже успешно адаптировался. Отсутствие таких брендов не влияет на экономическую безопасность страны и благополучие граждан.Автор - Александр Скоробогатов, профессор департамента экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Скоробогатов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855298755_0:0:730:730_100x100_80_0_0_3c68b4b15c677642a447f8fd2a8146e8.jpg

мнения аналитиков, бизнес, российские бренды