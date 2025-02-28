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В ТПП призвали российский бизнес искать новые направления сотрудничества - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ТПП призвали российский бизнес искать новые направления сотрудничества
В ТПП призвали российский бизнес искать новые направления сотрудничества - 28.02.2025, ПРАЙМ
В ТПП призвали российский бизнес искать новые направления сотрудничества
Торгово-экономические связи между Россией и другими странами должны расширяться, ведь много зарубежных компаний, в том числе и итальянских, продолжают успешно... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T17:39+0300
2025-02-28T17:40+0300
экономика
россия
бизнес
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи между Россией и другими странами должны расширяться, ведь много зарубежных компаний, в том числе и итальянских, продолжают успешно работать на российском рынке; РФ необходимо не только сохранить то, что наработано десятилетиями, но и найти новые направления взаимовыгодного сотрудничества с иностранным бизнесом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Достаточно много итальянских и других иностранных компаний остались на российском рынке, продолжают работать и успешно работать", - сказал он в кулуарах конференции, посвященной вызовам и возможностям европейского бизнеса в РФ, организованной Итало-Российской торговой палатой. По его словам, это важно, и хотелось бы, чтобы и дальше торгово-экономические связи между РФ и другими странами расширялись. "Мы научились много всего преодолевать: и с точки зрения платежей, и с точки зрения логистики", - добавил глава ТПП РФ. "Нужно не только сохранить то, что наработано десятилетиями, но и постараться найти новые направления в этих непростых, сложных сегодня условиях", - подчеркнул Катырин.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
17:39 28.02.2025 (обновлено: 17:40 28.02.2025)
 
В ТПП призвали российский бизнес искать новые направления сотрудничества

ТПП: российскому и иностранному бизнесу надо искать новые направления сотрудничества

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи между Россией и другими странами должны расширяться, ведь много зарубежных компаний, в том числе и итальянских, продолжают успешно работать на российском рынке; РФ необходимо не только сохранить то, что наработано десятилетиями, но и найти новые направления взаимовыгодного сотрудничества с иностранным бизнесом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Достаточно много итальянских и других иностранных компаний остались на российском рынке, продолжают работать и успешно работать", - сказал он в кулуарах конференции, посвященной вызовам и возможностям европейского бизнеса в РФ, организованной Итало-Российской торговой палатой.
По его словам, это важно, и хотелось бы, чтобы и дальше торгово-экономические связи между РФ и другими странами расширялись. "Мы научились много всего преодолевать: и с точки зрения платежей, и с точки зрения логистики", - добавил глава ТПП РФ.
"Нужно не только сохранить то, что наработано десятилетиями, но и постараться найти новые направления в этих непростых, сложных сегодня условиях", - подчеркнул Катырин.
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