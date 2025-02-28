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Средний чек за мобильную связь в 2024 году снизился почти на 2%

Средний чек за мобильную связь в 2024 году снизился почти на 2% - 28.02.2025, ПРАЙМ

Средний чек за мобильную связь в 2024 году снизился почти на 2%

Средний чек за мобильную связь в 2024 году у россиян снизился по сравнению с 2023 годом - почти на 2%, а за домашний интернет наоборот повысился - на 3,4%,... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T05:41+0300

2025-02-28T05:41+0300

2025-02-28T05:41+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Средний чек за мобильную связь в 2024 году у россиян снизился по сравнению с 2023 годом - почти на 2%, а за домашний интернет наоборот повысился - на 3,4%, следует из исследования банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "В 2024 году на фоне роста среднего чека за домашний интернет снизилась средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов относительно 2023 года", - сказано в материалах по результатам изучения всех операций по оплате мобильной связи и интернета в онлайн-сервисах банка за 2024 и 2023 годы. По данным исследования, средний чек платежа за возможность пользоваться дома бесперебойным Wi-Fi у россиян в 2024 году вырос до 737 рублей, годом ранее он был 713 рублей. Отмечается, что пик по числу платежей за интернет в 2024 году пришелся на январь - средняя сумма одного такого платежа составила 734 рубля. На втором месте февраль со средней суммой платежа в 708 рублей. Замыкает тройку май со средним чеком оплаты за домашний интернет в 766 рублей. "При этом средний чек за услуги сотовых операторов в 2024 году, напротив, снизился и составил 630 рублей. Годом ранее он был 641 рубль", - отмечается в материалах. Как показала статистика банка, мобильную связь в 2024 году чаще всего оплачивали в октябре, средний чек одного такого платежа в этом месяце составил 642 рубля. На втором месте по числу оплат услуг сотовых операторов – август со средней суммой в 682 рубля. Третье место у января - 668 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия