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ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги

ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги - 28.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги

Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:22+0300

2025-02-28T15:22+0300

2025-02-28T15:22+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры, рассказал Банк России в своем Telegram-канале. "Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь", - говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр. Также в сообщении отмечается, что бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры. "Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в "пластик" не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России", - пояснил регулятор. Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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