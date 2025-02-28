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ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги - 28.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги
Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T15:22+0300
2025-02-28T15:22+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры, рассказал Банк России в своем Telegram-канале. "Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь", - говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр. Также в сообщении отмечается, что бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры. "Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в "пластик" не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России", - пояснил регулятор. Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
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банки, финансы
Банк России, Банки, Финансы
ЦБ объяснил, почему в России не будут выпускать пластиковые деньги
Банк России объяснил, почему в стране не будут выпускать пластиковые деньги
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Выпуск пластиковых купюр в России не планируется, потому что использование таких банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь, а бумажные лучше выдерживают низкие температуры, рассказал Банк России в своем Telegram-канале.
"Таких планов нет, и вот почему. Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь", - говорится в ответе регулятора на вопрос, планируется ли в России выпуск пластиковых купюр.
Также в сообщении отмечается, что бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры.
"Кроме того, защитный комплекс банкнот, изготовленных на бумажной и пластиковой основах, различается. Так, в "пластик" не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые традиционно являются признаками подлинности банкнот Банка России", - пояснил регулятор.
Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для увеличения срока службы бумажных денег при их изготовлении используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
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