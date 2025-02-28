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Песков заявил о желании России выстраивать диалог с США
Песков заявил о желании России выстраивать диалог с США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о желании России выстраивать диалог с США
Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:57+0300
2025-02-28T12:57+0300
2025-02-28T12:57+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с какой позицией России имеет смысл выстраивать диалог с США, учитывая, что президента Штатов Дональда Трампа все время упрекают за то, что он стремится со всеми, кроме президента РФ Владимира Путина, говорить с позиции "силы".
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россия, сша, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
Песков заявил о желании России выстраивать диалог с США
Песков: Россия стремится к диалогу со странами, включая США, с уважением
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия хочет выстраивать диалог с другими странами, в том числе США, с позиции уважения и взаимной выгоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не только с Америкой, со всеми странами хотим выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с какой позицией России имеет смысл выстраивать диалог с США, учитывая, что президента Штатов Дональда Трампа все время упрекают за то, что он стремится со всеми, кроме президента РФ Владимира Путина, говорить с позиции "силы".
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