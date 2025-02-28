Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250228/doge-855338993.html
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID - 28.02.2025, ПРАЙМ
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:57+0300
2025-02-28T08:57+0300
вашингтон
сша
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут. "Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника. Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE. По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года.
https://1prime.ru/20250225/doge-855231569.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, сша, usaid
ВАШИНГТОН, США, USAID
08:57 28.02.2025
 
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID

Bloomberg: DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут.
"Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника.
Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE.
По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США
25 февраля, 11:49
 
ВАШИНГТОНСШАUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала