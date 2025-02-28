https://1prime.ru/20250228/doge-855338993.html
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID - 28.02.2025, ПРАЙМ
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:57+0300
2025-02-28T08:57+0300
2025-02-28T08:57+0300
вашингтон
сша
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут. "Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника. Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE. По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года.
https://1prime.ru/20250225/doge-855231569.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, сша, usaid
DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID
Bloomberg: DOGE поручило Федеральной торговой комиссии США занять офисы USAID
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут.
"Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника.
Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE.
По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года.
DOGE проник в финансовую систему Национальных институтов здоровья США