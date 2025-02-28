https://1prime.ru/20250228/dolja-855337058.html

Доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала до 5%

Доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала до 5% - 28.02.2025, ПРАЙМ

Доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала до 5%

Доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала до 5% с начала 2025 года, а средняя сумма выданного кредита уменьшилась на 25% по сравнению с... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T06:11+0300

2025-02-28T06:11+0300

2025-02-28T06:11+0300

финансы

экономика

банки

москва

свердловская область

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855337058.jpg?1740712281

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала до 5% с начала 2025 года, а средняя сумма выданного кредита уменьшилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом - до 568 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в "Сравни.ру". "Согласно данным финансового маркетплейса "Сравни", в 2025 году доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала до рекордно низких 5%... Средняя сумма выданного кредита в 2025 году снизилась на 25% по сравнению с 2024 годом и составила 568 094 рубля", - сообщается в исследовании. Отмечается, что среди заемщиков, как и в прошлом году, преобладают мужчины, однако их доля уменьшилась на 2 процентных пункта - с 59% до 57%. При этом в 2025 году чаще всего кредиты одобряли жителям Москвы. На втором месте по количеству одобрений оказалась Свердловская область, на третьем - Краснодарский край. Что касается возрастных групп, то 44% одобренных кредитов было выдано заемщикам в возрасте от 35 до 49 лет, что на 4 процентных пункта больше, чем в 2024 году. Доля возрастной группы от 23 до 34 лет снизилась на 4 п.п. и составила 33%. Заемщиков в возрасте от 50 до 64 лет в 2025 году стало на 3 п.п. больше - 15%. "Более половины одобрений по заявкам на кредит получили люди с доходом от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. В 2024 году их доля составила 53%, а в 2025-м - 56%. В прошлом году 26% кредитов было выдано заемщикам с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц, в текущем году их доля снизилась на 9 процентных пунктов и составила 17%. При этом доля заемщиков с доходом от 100 до 200 тысяч рублей, напротив, увеличилась на 3 процентных пункта - с 16% до 19%", - отмечается в исследовании. "Получить кредит является непростой задачей. Помимо всех регуляторных ограничений, банки применяют жесткие риск-политики, а также тщательно исследуют кредитную историю потенциального заемщика. Те счастливчики, которые прошли все стадии отбора, сейчас получают кредитные средства в среднем под 31%", - отметил директор кредитного направления финансового маркетплейса "Сравни.ру" Магомед Гамзаев.

москва

свердловская область

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, свердловская область, краснодарский край