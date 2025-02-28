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Минэк назвал основные риски для экономики России в этом году

Минэк назвал основные риски для экономики России в этом году - 28.02.2025, ПРАЙМ

Минэк назвал основные риски для экономики России в этом году

Главные вызовы, с которыми столкнется российская экономика в этом году, связаны с уменьшением инвестиционного спроса и рынка труда, заявила заместитель министра | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T09:20+0300

2025-02-28T09:20+0300

2025-02-28T09:20+0300

экономика

мэр

россия

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Главные вызовы, с которыми столкнется российская экономика в этом году, связаны с уменьшением инвестиционного спроса и рынка труда, заявила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова в беседе с изданием "Ведомости".По словам Крючковой, риски рецессии в стране смягчаются контрциклической политикой Центробанка и бюджетными мерами, предпринимаемыми правительством.Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что главная цель сотрудничества правительства и Банка России - не допустить переохлаждения экономики. Однако уже наблюдаются первые признаки замедления экономической активности в некоторых отраслях, таких как пищевая, химическая, деревообрабатывающая и машиностроительная."Прошлый год прошел для российской экономики под знаком "борьбы с перегревом". Рост ВВП составил 4,1%, а его номинальный объем превысил 200 трлн руб. – это почти вдвое больше, чем пять лет назад (109,6 трлн руб)", - заметила Крючкова.По данным Росстата, российская экономика в прошлом году выросла на 4,1%, и ожидается, что в 2025 году рост ВВП составит 2,5%, по прогнозу Минэкономразвития, в то время как Центральный банк ожидает замедления роста до 1-2%

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