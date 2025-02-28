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Новый рекорд потребления электрической мощности установлен на юге России

Новый рекорд потребления электрической мощности установлен на юге России - 28.02.2025, ПРАЙМ

Новый рекорд потребления электрической мощности установлен на юге России

В Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга установлены новые рекордные значения потребления электроэнергии, сообщили в Системном операторе Единой энергетической... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:05+0300

2025-02-28T17:05+0300

2025-02-28T17:05+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. В Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга установлены новые рекордные значения потребления электроэнергии, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "Установлены новые исторические максимумы потребления электрической мощности в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга), энергосистемах Ставропольского края, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Крым и города Севастополь", - сказано в сообщении. По данным СО ЕЭС, 26 февраля в 10:00 мск потребление электрической мощности в ОЭС Юга достигло 22 212 МВт при среднесуточной температуре воздуха -9,4 ºС. Предыдущий рекорд для энергосистемы Юга был достигнут совсем недавно - 14 февраля СО ЕЭС сообщала, что в 10.00 московского времени потребление электрической мощности в этой ОЭС достигло 21 435 МВт при среднесуточной температуре воздуха -4,5 ºС. Также новые рекорды были поставлены в этом месяце в энергосистемах Ставропольского края 27 февраля (1 990 МВт), Дагестана (1 783 МВт 26 февраля), Ингушетии (246 МВт 22 февраля ), Республики Крым и города Севастополь (1 792 МВт 20 февраля).

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