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Экспорт электроэнергии из России в Казахстан составил 54% от всего объема
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан составил 54% от всего объема - 28.02.2025, ПРАЙМ
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан составил 54% от всего объема
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в 2024 году составил 4,6 ТВт.ч, что составляет 54% от всего объема экспорта, говорится в презентации к отчетности... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:21+0300
2025-02-28T13:21+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в 2024 году составил 4,6 ТВт.ч, что составляет 54% от всего объема экспорта, говорится в презентации к отчетности по финансовым и производственным результатам "Интер РАО". Второй страной по объему экспорта электроэнергии из РФ стала Монголия, поставки туда составили 1,3 ТВт.ч, или 16% от общего объема. Экспорт в Китай составил лишь 0,9 ТВт.ч, в другие страны - 1,7 ТВт.ч. В середине февраля "Интер РАО" сообщали, что экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч (8,53 ТВт.ч). А в декабре член правления компании Александра Панина говорила, что экспорт в Китай снизился на более чем 2 миллиарда кВт.ч, что обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. В структуре импорта электроэнергии в РФ 79% занимает Казахстан - поставки из этой страны в прошлом году составили 1,5 ТВт.ч при общем объеме импорта в 1,93 ТВт.ч (+15,5% к 2023 году). Рост импорта в компании объяснили преимущественно за счет перетоков из Казахстана и Азербайджана. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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россия, казахстан, интер рао
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Интер РАО
Экспорт электроэнергии из России в Казахстан составил 54% от всего объема
"Интер РАО": экспорт электроэнергии из России в Казахстан составил 4,6 ТВт.ч
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в Казахстан в 2024 году составил 4,6 ТВт.ч, что составляет 54% от всего объема экспорта, говорится в презентации к отчетности по финансовым и производственным результатам "Интер РАО".
Второй страной по объему экспорта электроэнергии из РФ стала Монголия, поставки туда составили 1,3 ТВт.ч, или 16% от общего объема. Экспорт в Китай составил лишь 0,9 ТВт.ч, в другие страны - 1,7 ТВт.ч.
В середине февраля "Интер РАО" сообщали, что экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч (8,53 ТВт.ч). А в декабре член правления компании Александра Панина говорила, что экспорт в Китай снизился на более чем 2 миллиарда кВт.ч, что обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме.
В структуре импорта электроэнергии в РФ 79% занимает Казахстан - поставки из этой страны в прошлом году составили 1,5 ТВт.ч при общем объеме импорта в 1,93 ТВт.ч (+15,5% к 2023 году). Рост импорта в компании объяснили преимущественно за счет перетоков из Казахстана и Азербайджана.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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