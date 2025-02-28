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Госдеп прекращает поддержку восстановления энергетики Украины, передал NBC - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Госдеп прекращает поддержку восстановления энергетики Украины, передал NBC
Госдеп прекращает поддержку восстановления энергетики Украины, передал NBC - 28.02.2025, ПРАЙМ
Госдеп прекращает поддержку восстановления энергетики Украины, передал NBC
Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T23:12+0300
2025-02-28T23:12+0300
энергетика
госдеп
поддержка
украина
энергоинфраструктура
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американском Агентстве по международному развитию (USAID)."На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины", - говорится в публикации.
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госдеп, поддержка, украина, энергоинфраструктура
Энергетика, Госдеп, поддержка, УКРАИНА, энергоинфраструктура
23:12 28.02.2025
 
Госдеп прекращает поддержку восстановления энергетики Украины, передал NBC

NBC: Госдеп прекращает программу поддержки восстановления энергетики Украины

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Государственный департамент США прекратил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в американском Агентстве по международному развитию (USAID).
"На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины", - говорится в публикации.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Ресурсная сделка между Украиной и США не состоялась, сообщили в Белом доме
Вчера, 22:10
 
ЭнергетикаГосдепподдержкаУКРАИНАэнергоинфраструктура
 
 
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