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Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ
Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ - 28.02.2025, ПРАЙМ
Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ
Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля составил 704 миллиарда рублей, но он не достиг оптимального значения, которое было в 2013 году, заявил генеральный | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:23+0300
2025-02-28T12:23+0300
финансы
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля составил 704 миллиарда рублей, но он не достиг оптимального значения, которое было в 2013 году, заявил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. "Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля - это 704 миллиарда рублей. Кому-то может показаться, что эта цифра крайне большая, но мы еще не достигли того пика, или той оптимальной цифры, которая у нас был в 2013 году. Я в данном случае говорю о соотношении размера фонда и размера вкладов, которые мы страхуем", - сказал он на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "Нам до этой оптимальной цифры еще несколько лет, и поэтому уровень ставок для стандартных вкладов, я думаю, что в ближайшее время меняться не будет", - также отметил Мельников.
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финансы, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Агентство по страхованию вкладов
12:23 28.02.2025
 
Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ

АСВ: фонд страхования вкладов на 1 февраля составил 704 миллиарда рублей

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля составил 704 миллиарда рублей, но он не достиг оптимального значения, которое было в 2013 году, заявил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.
"Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля - это 704 миллиарда рублей. Кому-то может показаться, что эта цифра крайне большая, но мы еще не достигли того пика, или той оптимальной цифры, которая у нас был в 2013 году. Я в данном случае говорю о соотношении размера фонда и размера вкладов, которые мы страхуем", - сказал он на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"Нам до этой оптимальной цифры еще несколько лет, и поэтому уровень ставок для стандартных вкладов, я думаю, что в ближайшее время меняться не будет", - также отметил Мельников.
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