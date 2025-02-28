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Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ

Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ - 28.02.2025, ПРАЙМ

Фонд страхования вкладов превысил 700 миллиардов рублей, заявили в АСВ

Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля составил 704 миллиарда рублей, но он не достиг оптимального значения, которое было в 2013 году, заявил генеральный | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T12:23+0300

2025-02-28T12:23+0300

2025-02-28T12:23+0300

финансы

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля составил 704 миллиарда рублей, но он не достиг оптимального значения, которое было в 2013 году, заявил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. "Размер фонда страхования вкладов на 1 февраля - это 704 миллиарда рублей. Кому-то может показаться, что эта цифра крайне большая, но мы еще не достигли того пика, или той оптимальной цифры, которая у нас был в 2013 году. Я в данном случае говорю о соотношении размера фонда и размера вкладов, которые мы страхуем", - сказал он на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "Нам до этой оптимальной цифры еще несколько лет, и поэтому уровень ставок для стандартных вкладов, я думаю, что в ближайшее время меняться не будет", - также отметил Мельников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, агентство по страхованию вкладов