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ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении

ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении - 28.02.2025, ПРАЙМ

ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении

ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T11:05+0300

2025-02-28T11:05+0300

2025-02-28T11:05+0300

экономика

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Показатель совпал с предварительной оценкой. Insee также указывает, что экспорт за квартал поднялся на 0,4%, импорт увеличился на те же 0,4%. В третьем квартале был зафиксирован рост ВВП страны на 0,4%, во втором - на 0,3%, а в первом - на 0,1% в квартальном выражении, говорится в релизе. Итого, за весь 2024 год ВВП Франции поднялся на 1,1% после аналогичного роста за предшествовавший год и увеличения на 2,6% в 2022 году, сообщает Insee.

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