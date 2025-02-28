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ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении
ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении - 28.02.2025, ПРАЙМ
ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении
ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:05+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Показатель совпал с предварительной оценкой. Insee также указывает, что экспорт за квартал поднялся на 0,4%, импорт увеличился на те же 0,4%. В третьем квартале был зафиксирован рост ВВП страны на 0,4%, во втором - на 0,3%, а в первом - на 0,1% в квартальном выражении, говорится в релизе. Итого, за весь 2024 год ВВП Франции поднялся на 1,1% после аналогичного роста за предшествовавший год и увеличения на 2,6% в 2022 году, сообщает Insee.
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франция, ввп
Экономика, ФРАНЦИЯ, ВВП
11:05 28.02.2025
 
ВВП Франции снизился на 0,1% в квартальном выражении

ВВП Франции в IV квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВВП Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 0,1% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Insee также указывает, что экспорт за квартал поднялся на 0,4%, импорт увеличился на те же 0,4%.
В третьем квартале был зафиксирован рост ВВП страны на 0,4%, во втором - на 0,3%, а в первом - на 0,1% в квартальном выражении, говорится в релизе.
Итого, за весь 2024 год ВВП Франции поднялся на 1,1% после аналогичного роста за предшествовавший год и увеличения на 2,6% в 2022 году, сообщает Insee.
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ЭкономикаФРАНЦИЯВВП
 
 
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