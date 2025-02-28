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ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт против митрополита Тихона - 28.02.2025, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт против митрополита Тихона - 28.02.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт против митрополита Тихона
ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T08:56+0300
2025-02-28T08:56+0300
происшествия
общество
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", - говорится в сообщении. "В результате проведенных мероприятий в городе Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные ГУР МОУ посредством мессенджера "Телеграм". В ходе следственных действий изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными установочными данными", - отмечается в сообщении. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона". "В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении. Отмечается, что убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Кроме того, задержанному за подготовку убийства митрополита Тихона за несогласие на совершение теракта угрожали убийством его родственников.Также сообщается, что Никита Клирик, готовивший покушение на митрополита Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале января.В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы, отмечает ФСБ.
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общество , россия, фсб
Происшествия, Общество , РОССИЯ, ФСБ
08:56 28.02.2025
 
ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт в Москве против митрополита Тихона

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", - говорится в сообщении.
"В результате проведенных мероприятий в городе Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные ГУР МОУ посредством мессенджера "Телеграм". В ходе следственных действий изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными установочными данными", - отмечается в сообщении.
По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона".
"В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Кроме того, задержанному за подготовку убийства митрополита Тихона за несогласие на совершение теракта угрожали убийством его родственников.
Также сообщается, что Никита Клирик, готовивший покушение на митрополита Тихона, признался, что первое покушение планировалось в начале января.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы, отмечает ФСБ.
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