https://1prime.ru/20250228/fts-855342669.html
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом - 28.02.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом
Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:26+0300
2025-02-28T10:26+0300
2025-02-28T10:26+0300
финансы
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.В пояснительной записке к проекту говорится, что федеральный закон № 522 от 2024 года расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на противодействие финансированию экстремистской деятельности, уточняя полномочия Росфинмониторинга в этой области."Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, что обусловлено сроком вступления в силу федерального закона № 522, указано в проекте.
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финансы, общество , фтс россии, росфинмониторинг
Финансы, Общество , ФТС России, Росфинмониторинг
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом
Минфин РФ предлагает наделить ФТС полномочиями по борьбе с финансированием экстремизма
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что федеральный закон № 522 от 2024 года расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на противодействие финансированию экстремистской деятельности, уточняя полномочия Росфинмониторинга в этой области.
"Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, что обусловлено сроком вступления в силу федерального закона № 522, указано в проекте.
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