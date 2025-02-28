Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250228/fts-855342669.html
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом - 28.02.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом
Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:26+0300
2025-02-28T10:26+0300
финансы
общество
фтс россии
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.В пояснительной записке к проекту говорится, что федеральный закон № 522 от 2024 года расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на противодействие финансированию экстремистской деятельности, уточняя полномочия Росфинмониторинга в этой области."Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, что обусловлено сроком вступления в силу федерального закона № 522, указано в проекте.
https://1prime.ru/20250205/fts-854690907.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , фтс россии, росфинмониторинг
Финансы, Общество , ФТС России, Росфинмониторинг
10:26 28.02.2025
 
Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом

Минфин РФ предлагает наделить ФТС полномочиями по борьбе с финансированием экстремизма

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что федеральный закон № 522 от 2024 года расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на противодействие финансированию экстремистской деятельности, уточняя полномочия Росфинмониторинга в этой области.
"Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, что обусловлено сроком вступления в силу федерального закона № 522, указано в проекте.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
ФТС предотвратила в 3,5 раза больше незаконного ввоза-вывоза драгметаллов
5 февраля, 13:33
 
ФинансыОбществоФТС РоссииРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала