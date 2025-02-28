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Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом

Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом - 28.02.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил наделить ФТС допполномочиями для борьбы с экстремизмом

Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T10:26+0300

2025-02-28T10:26+0300

2025-02-28T10:26+0300

финансы

общество

фтс россии

росфинмониторинг

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ дополнительными полномочиями по противодействию финансированию экстремизма с июня 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.В пояснительной записке к проекту говорится, что федеральный закон № 522 от 2024 года расширяет сферу применения антиотмывочного законодательства на противодействие финансированию экстремистской деятельности, уточняя полномочия Росфинмониторинга в этой области."Федеральная таможенная служба наделена полномочием на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Проектом постановления предлагается также наделить Федеральную таможенную службу полномочием на принятие мер, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года, что обусловлено сроком вступления в силу федерального закона № 522, указано в проекте.

https://1prime.ru/20250205/fts-854690907.html

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финансы, общество , фтс россии, росфинмониторинг