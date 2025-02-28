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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных - 28.02.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в последний день зимы, инвесторы ожидают данных о доходах и расходах населения США, а также... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:58+0300
2025-02-28T13:58+0300
2025-02-28T13:58+0300
экономика
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в последний день зимы, инвесторы ожидают данных о доходах и расходах населения США, а также сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,33%, до 43 438 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 20 666 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,34%, до 5 896 пунктов. Позднее в пятницу планируется выход данных о доходах и расходах населения США. Эксперты предполагают, что доходы в январе увеличились на 0,3% к декабрю, расходы - на 0,1%. Также в этот день рынки будут оценивать выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби (Austan Goolsbee), на котором можно будет получить дополнительную информацию о текущем состоянии экономики страны, а также подсказки относительно дальнейшего направления монетарной политики ФРС США.
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рынки
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в последний день зимы, инвесторы ожидают данных о доходах и расходах населения США, а также сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,33%, до 43 438 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,29%, до 20 666 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,34%, до 5 896 пунктов.
Позднее в пятницу планируется выход данных о доходах и расходах населения США. Эксперты предполагают, что доходы в январе увеличились на 0,3% к декабрю, расходы - на 0,1%.
Также в этот день рынки будут оценивать выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби (Austan Goolsbee), на котором можно будет получить дополнительную информацию о текущем состоянии экономики страны, а также подсказки относительно дальнейшего направления монетарной политики ФРС США.
Фондовые индексы АТР закрылись падением