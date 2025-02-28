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Биржевые цены на газ в Европе продолжили сильный рост

Биржевые цены на газ в Европе продолжили сильный рост - 28.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе продолжили сильный рост

Биржевые цены на газ в Европе в последнюю торговую сессию зимы продолжают сильный рост четверга и с утра прибавляют 3%, достигнув отметки в 500 долларов за... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T11:20+0300

2025-02-28T11:20+0300

2025-02-28T11:20+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последнюю торговую сессию зимы продолжают сильный рост четверга и с утра прибавляют 3%, достигнув отметки в 500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 491,5 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.58 мск их стоимость составляет 500,4 доллара (+3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 485,8 доллара за тысячу кубометров. Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли сразу на 8%. При этом несмотря даже на такую динамику совсем недавно биржевой газ в Европе был ещё значительно дороже – в середине февраля котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 40%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250227/gaz-855331485.html

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газ, ес