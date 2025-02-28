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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 2% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 2% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 491,5 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 500,6 доллара (+3,1%), ценовой минимум – 474,2 доллара (-2,4%). Последние фьючерсы торговались по 476,5 доллара (-1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 485,8 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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