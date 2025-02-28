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В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры
В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с предложением создать федеральный реестр... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T04:22+0300
2025-02-28T04:22+0300
экономика
россия
общество
даниил егоров
госдума
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с предложением создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях защиты граждан России от негативных последствий зависимости от азартных игр и ставок прошу рассмотреть возможность создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт". Этот реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в такую базу на определенный срок - от трех месяцев до пожизненного запрета", - сказано в документе. Отмечается, что в реестр также предлагается автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей. По мнению вице-спикера Госдумы, это позволит минимизировать риски ухудшения их финансового положения, предотвратить дальнейшее наращивание долговой нагрузки и способствовать более ответственному отношению граждан к своим финансовым обязательствам. Автор обращения также подчеркивает, что реализация этой инициативы возможна при участии операторов букмекерских контор и организаторов азартных игр, которые будут обязаны проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг. "Азартные игры и ставки становятся причиной серьезных финансовых проблем для тысяч граждан. Многие попадают в долговые ямы, проигрывая кредиты, пособия и даже деньги на нужды семьи. Мы предлагаем создать реестр "Стопазарт", который позволит людям с игровой зависимостью добровольно исключить себя из этой среды", - пояснил РИА Новости Чернышов.
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россия, общество , даниил егоров, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Даниил Егоров, Госдума
04:22 28.02.2025
 
В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры

Чернышов предложил создать реестр самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт"

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с предложением создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях защиты граждан России от негативных последствий зависимости от азартных игр и ставок прошу рассмотреть возможность создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт". Этот реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в такую базу на определенный срок - от трех месяцев до пожизненного запрета", - сказано в документе.
Отмечается, что в реестр также предлагается автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.
По мнению вице-спикера Госдумы, это позволит минимизировать риски ухудшения их финансового положения, предотвратить дальнейшее наращивание долговой нагрузки и способствовать более ответственному отношению граждан к своим финансовым обязательствам.
Автор обращения также подчеркивает, что реализация этой инициативы возможна при участии операторов букмекерских контор и организаторов азартных игр, которые будут обязаны проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг.
"Азартные игры и ставки становятся причиной серьезных финансовых проблем для тысяч граждан. Многие попадают в долговые ямы, проигрывая кредиты, пособия и даже деньги на нужды семьи. Мы предлагаем создать реестр "Стопазарт", который позволит людям с игровой зависимостью добровольно исключить себя из этой среды", - пояснил РИА Новости Чернышов.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоДаниил ЕгоровГосдума
 
 
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