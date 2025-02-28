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В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры

В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с предложением создать федеральный реестр... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T04:22+0300

2025-02-28T04:22+0300

2025-02-28T04:22+0300

экономика

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даниил егоров

госдума

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с предложением создать федеральный реестр самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях защиты граждан России от негативных последствий зависимости от азартных игр и ставок прошу рассмотреть возможность создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт". Этот реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в такую базу на определенный срок - от трех месяцев до пожизненного запрета", - сказано в документе. Отмечается, что в реестр также предлагается автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей. По мнению вице-спикера Госдумы, это позволит минимизировать риски ухудшения их финансового положения, предотвратить дальнейшее наращивание долговой нагрузки и способствовать более ответственному отношению граждан к своим финансовым обязательствам. Автор обращения также подчеркивает, что реализация этой инициативы возможна при участии операторов букмекерских контор и организаторов азартных игр, которые будут обязаны проверять наличие гражданина в реестре перед предоставлением соответствующих услуг. "Азартные игры и ставки становятся причиной серьезных финансовых проблем для тысяч граждан. Многие попадают в долговые ямы, проигрывая кредиты, пособия и даже деньги на нужды семьи. Мы предлагаем создать реестр "Стопазарт", который позволит людям с игровой зависимостью добровольно исключить себя из этой среды", - пояснил РИА Новости Чернышов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , даниил егоров, госдума