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В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта
В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев рассказал РИА Новости о законодательных изменениях в сфере транспорта с 1 марта, в том числе об... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T04:22+0300
2025-02-28T04:22+0300
2025-02-28T04:22+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев рассказал РИА Новости о законодательных изменениях в сфере транспорта с 1 марта, в том числе об обязательной аттестации водителей такси в Москве.
"Большой резонанс вызвала аттестация водителей такси, которая в Москве будет обязательной с 1 марта этого года. В законе о такси №580, который мы приняли в 2022 году, было сказано, что "к управлению легковым такси не допускается лицо, которое не прошло аттестацию", а далее мы обозначили, в каких вопросах должен ориентироваться водитель. Однако мы отдали полномочия регионам, Москва, как всегда, чуть впереди остальных субъектов, поэтому пилотная история за ней", - сказал Федяев.
Кроме того, он добавил, что с 1 марта полис ОСАГО будет исключен из списка документов, которые нужны для постановки машины на учет.
"Еще одно новшество, которое вступает в силу 1 марта, это снятие машины с учёта без ожидания десяти дней. По новым правилам прежний владелец автомобиля может снять его с учёта сразу после совершения сделки по продаже. Это касается сделок, которые оформлены на Госуслугах или лично у нотариуса. Также владельцы угнанных машин теперь смогут снять их с учета и перестать платить налог", - отметил Федяев.
Парламентарий подчеркнул, что с 1 марта начинает действовать норма, согласно которой, если покупатель приобретает автомобиль по льготной схеме и позже попытается его продать, то поставить машину на учет в ГИБДД не получится. По его словам, нужно будет доплатить полную сумму утильсбора. По мнению Федяева, это поможет в борьбе с "серыми" схемами, а также сбережет бюджетные средства.
"В России с 1 марта вступает в силу новый ГОСТ Р 71894-2024, который устанавливает технические требования и методы испытаний для электровелосипедов. Надеемся, что принятый ГОСТ позволит четко классифицировать электровелосипеды и отделить их от мопедов", - заключил он.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Госдума
В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта
В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев рассказал РИА Новости о законодательных изменениях в сфере транспорта с 1 марта, в том числе об обязательной аттестации водителей такси в Москве.
"Большой резонанс вызвала аттестация водителей такси, которая в Москве будет обязательной с 1 марта этого года. В законе о такси №580, который мы приняли в 2022 году, было сказано, что "к управлению легковым такси не допускается лицо, которое не прошло аттестацию", а далее мы обозначили, в каких вопросах должен ориентироваться водитель. Однако мы отдали полномочия регионам, Москва, как всегда, чуть впереди остальных субъектов, поэтому пилотная история за ней", - сказал Федяев.
Кроме того, он добавил, что с 1 марта полис ОСАГО будет исключен из списка документов, которые нужны для постановки машины на учет.
"Еще одно новшество, которое вступает в силу 1 марта, это снятие машины с учёта без ожидания десяти дней. По новым правилам прежний владелец автомобиля может снять его с учёта сразу после совершения сделки по продаже. Это касается сделок, которые оформлены на Госуслугах или лично у нотариуса. Также владельцы угнанных машин теперь смогут снять их с учета и перестать платить налог", - отметил Федяев.
Парламентарий подчеркнул, что с 1 марта начинает действовать норма, согласно которой, если покупатель приобретает автомобиль по льготной схеме и позже попытается его продать, то поставить машину на учет в ГИБДД не получится. По его словам, нужно будет доплатить полную сумму утильсбора. По мнению Федяева, это поможет в борьбе с "серыми" схемами, а также сбережет бюджетные средства.
"В России с 1 марта вступает в силу новый ГОСТ Р 71894-2024, который устанавливает технические требования и методы испытаний для электровелосипедов. Надеемся, что принятый ГОСТ позволит четко классифицировать электровелосипеды и отделить их от мопедов", - заключил он.