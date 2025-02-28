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В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум

В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T05:56+0300

2025-02-28T05:56+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. По его словам, если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров. "Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, не случайно подобный план озвучивает именно глава МИД Эстонии, так она наряду с другими Прибалтийскими странами в своей русофобской агонии постоянно провоцировала и искусственно раздувала украинский конфликт. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.

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