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В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум
В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T05:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. По его словам, если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров. "Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, не случайно подобный план озвучивает именно глава МИД Эстонии, так она наряду с другими Прибалтийскими странами в своей русофобской агонии постоянно провоцировала и искусственно раздувала украинский конфликт. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
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РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, ЕС, МИД, МИД РФ
05:56 28.02.2025
 
В Госдуме назвали план ЕС использовать российские активы как ультиматум

Депутат Шеремет назвал план ЕС использовать российские активы как предмет шантажа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. По его словам, если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров.
"Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, не случайно подобный план озвучивает именно глава МИД Эстонии, так она наряду с другими Прибалтийскими странами в своей русофобской агонии постоянно провоцировала и искусственно раздувала украинский конфликт.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФЭСТОНИЯЕВРОПАЕСМИДМИД РФ
 
 
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