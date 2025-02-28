https://1prime.ru/20250228/gosuslugi-855336751.html

На "Госуслугах" создадут "Цифровое портфолио обучающегося"

На "Госуслугах" создадут "Цифровое портфолио обучающегося" - 28.02.2025, ПРАЙМ

На "Госуслугах" создадут "Цифровое портфолио обучающегося"

"Цифровое портфолио обучающегося", содержащее среди прочего достижения по учебе, создается на портале "Госуслуги", его могут запустить уже в третьем квартале... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T05:41+0300

2025-02-28T05:41+0300

2025-02-28T05:41+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Цифровое портфолио обучающегося", содержащее среди прочего достижения по учебе, создается на портале "Госуслуги", его могут запустить уже в третьем квартале этого года, а в будущем и вовсе расширить до "Единого профиля молодого человека на "Госуслугах", дав возможность пользоваться сервисом людям до 35 лет, пишет газета РБК со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "На "Госуслугах" создается "Цифровое портфолио обучающегося"... Новый сервис, запуск которого планируется в третьем квартале, позволит загрузить и использовать для получения услуг сведения о документах об образовании (аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании), достижениях в ходе обучения (результаты ЕГЭ, олимпиад, динамика изменения среднего балла за учебные годы, сведения о знаках "Готов к труду и обороне"), сведения о мероприятиях, в которых принял участие обучающийся, о дополнительном образовании, о пройденной профориентационной диагностике на платформе "Билет в будущее", об интересах и навыках", - пишет РБК. Поначалу сведения, как утверждается, будут поступать в портфолио только из государственных и муниципальных учреждений, но идет работа и над тем, чтобы в будущем включать в него сведения и из частных организаций. "Благодаря этому услуги будут предлагаться и оказываться более таргетированно. Например, если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуге на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу", - приводит издание слова представителя аппарата вице-премьера. Заполнение такого портфолио будет добровольным, а за безопасность сервиса будет отвечать многоуровневая защита. "Данные не будут храниться на портале "Госуслуг" или собираться в отдельную федеральную информсистему. Они будут, как и сейчас, храниться в региональных государственных информсистемах. На портале они будут отображаться в случае запроса пользователя в режиме реального времени", - пояснил собеседник, добавив, что заказчик сервиса - Минпросвещения РФ. В будущем портфолио учащегося может быть расширено до "Единого профиля молодого человека на "Госуслугах", а сервисом смогут пользоваться люди до 35 лет, загружая туда данные по учебе или сведения, касающиеся потенциального трудоустройства. "Профиль будет формироваться автоматически при первом обращении за подобной услугой (подача заявления на зачисление в детский сад, поступление в вуз и так далее). Обсуждается вопрос о возможности проактивного предложения работы молодым людям, которая будет соответствовать их цифровому профилю. При хранении данных, как и с портфолио учащегося, будет использоваться децентрализованная модель", - пишет РБК.

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технологии, общество , рф, москва, дмитрий григоренко, минпросвещения