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Фондовые индексы США в основном растут

Фондовые индексы США в основном растут - 28.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном растут

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу преимущественно растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:59+0300

2025-02-28T17:59+0300

2025-02-28T17:59+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу преимущественно растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,34%, до 43 384,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,15%, до 18 515,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,12%, до 5 868,88 пункта. Доходы населения США в январе выросли на 0,9%, в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 0,3%. Расходы в свою очередь неожиданно снизились - на 0,2%. По словам аналитиков, статистика поддерживает ожидания рынков относительно понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в течение года. "Хотя до дополнительного понижения ставки еще, вероятно, много месяцев, мы считаем, что этот отчет помогает сохранить возможность одного или двух понижений ставок в 2025 году", - цитирует агентство Блумберг аналитика Brave Eagle Wealth Management Роберта Руггирелло (Robert Ruggirello). Февраль американские фондовые индексы готовятся завершить в минусе: с начала месяца Dow Jones снизился на 2,6%, Nasdaq Composite - на 5,7%, S&P 500 - на 2,8%.

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рынки, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite