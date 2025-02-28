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Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA
Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA - 28.02.2025, ПРАЙМ
Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA
Китайский стартап DeepSeek AI стремительно завоевывает мировой рынок искусственного интеллекта, представляя серьезную угрозу технологическому лидерству США,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:18+0300
2025-02-28T12:18+0300
технологии
foreign affairs
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Китайский стартап DeepSeek AI стремительно завоевывает мировой рынок искусственного интеллекта, представляя серьезную угрозу технологическому лидерству США, сообщает журнал Foreign Affairs."За два месяца после выпуска компанией DeepSeek мощной открытой модели искусственного интеллекта этот прорыв уже начал трансформировать мировой рынок ИИ", - пишет издание. Foreign Affairs отмечает, что модель DeepSeek-V3 по своим возможностям сопоставима с разработками ведущих американских лабораторий, таких как ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) и Llama (Meta*), но значительно дешевле. В январе компания представила модель DeepSeek-R1, приближающуюся к новейшим решениям OpenAI, но стоящую всего 5% от их цены.Эксперты подчеркивают, что открытость китайских ИИ-моделей способствовала их быстрому распространению. В отличие от большинства американских моделей ИИ, являющихся закрытыми и принадлежащими частным компаниям, модели DeepSeek находятся в открытом доступе, позволяя свободно скачивать, изменять и адаптировать их для различных нужд, оплачивая лишь вычислительные мощности."Китай и США понимают, что развитие этих технологий может дать военные преимущества, что делает борьбу за лидерство в ИИ еще более значимой", - отмечает издание. Автор статьи считает, что США не могут полагаться только на закрытые системы крупных компаний для конкуренции с Китаем и необходимо поддерживать разработку и распространение открытых ИИ-моделей. Компания DeepSeek объявила 20 января о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, который, по данным компании, не уступает Chat. После выпуска новой версии ассистент возглавил рейтинги в ряде стран, в частности, заняв первое место в App Store в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.Успех сервиса 27 января спровоцировал снижение американского техсектора: индекс Nasdaq Composite снизился на 3,07%, а акции Nvidia потеряли 17% стоимости.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, foreign affairs, nvidia, nasdaq composite, китай, сша
Технологии, Foreign Affairs, Nvidia, Nasdaq Composite, КИТАЙ, США
12:18 28.02.2025
 
Китайская DeepSeek угрожает лидерству США в сфере ИИ, пишет FA

Foreign Affairs: DeepSeek стремительно завоевывает мировой рынок ИИ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский ИИ-ассистент DeepSeek
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Китайский стартап DeepSeek AI стремительно завоевывает мировой рынок искусственного интеллекта, представляя серьезную угрозу технологическому лидерству США, сообщает журнал Foreign Affairs.
"За два месяца после выпуска компанией DeepSeek мощной открытой модели искусственного интеллекта этот прорыв уже начал трансформировать мировой рынок ИИ", - пишет издание.
Foreign Affairs отмечает, что модель DeepSeek-V3 по своим возможностям сопоставима с разработками ведущих американских лабораторий, таких как ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) и Llama (Meta*), но значительно дешевле. В январе компания представила модель DeepSeek-R1, приближающуюся к новейшим решениям OpenAI, но стоящую всего 5% от их цены.
Эксперты подчеркивают, что открытость китайских ИИ-моделей способствовала их быстрому распространению. В отличие от большинства американских моделей ИИ, являющихся закрытыми и принадлежащими частным компаниям, модели DeepSeek находятся в открытом доступе, позволяя свободно скачивать, изменять и адаптировать их для различных нужд, оплачивая лишь вычислительные мощности.
"Китай и США понимают, что развитие этих технологий может дать военные преимущества, что делает борьбу за лидерство в ИИ еще более значимой", - отмечает издание.
Автор статьи считает, что США не могут полагаться только на закрытые системы крупных компаний для конкуренции с Китаем и необходимо поддерживать разработку и распространение открытых ИИ-моделей.
Компания DeepSeek объявила 20 января о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, который, по данным компании, не уступает Chat. После выпуска новой версии ассистент возглавил рейтинги в ряде стран, в частности, заняв первое место в App Store в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Успех сервиса 27 января спровоцировал снижение американского техсектора: индекс Nasdaq Composite снизился на 3,07%, а акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
В MTS AI объяснили популярность DeepSeek в России
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