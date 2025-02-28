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Средства маткапитала можно будет использовать для ИЖС с 1 марта

Средства маткапитала можно будет использовать для ИЖС с 1 марта - 28.02.2025, ПРАЙМ

Средства маткапитала можно будет использовать для ИЖС с 1 марта

Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T03:00+0300

2025-02-28T03:00+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит защитить семьи от потери средств и минимизировать случаи мошенничества, рассказала РИА Новости эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета", - сказала Подольская. Она объяснила, что использование эскроу-счетов позволит минимизировать мошенничество с маткапиталом и защитить семьи от потери средств, если подрядная организация будет объявлена банкротом. Средства, размещенные на эскроу-счетах, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). При этом максимальная сумма, подлежащая страхованию, – 10 миллионов рублей. "Ранее использовать средства материнского капитала для ИЖС также можно было, но для этого требовалось подтверждение целевого расходования средств, что делало процесс более сложным", - уточнила эксперт.

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