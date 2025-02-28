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Юрист рассказал о штрафах за покупку без лицензии монет - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал о штрафах за покупку без лицензии монет
Юрист рассказал о штрафах за покупку без лицензии монет - 28.02.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за покупку без лицензии монет
Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T05:23+0300
2025-02-28T05:23+0300
финансы
банки
москва
рф
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно поправкам в постановление правительства РФ, регулирующих правила скупки у физических лиц ювелирных изделий, граждане могут с соответствующими лицензиями легально и по рыночной цене скупать и реализовывать монеты из драгоценных металлов. "Однако при этом с марта 2025 года деятельность по приобретению у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, без лицензии будет являться нарушением требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае осуществления предпринимательской деятельности без лицензии такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - предупредил Хаминский. Юрист также объяснил, в каком размере граждане будут платить штрафы за нарушение правил скупки драгоценных монет. "Так, за покупку у физических лиц монет из драгоценных металлов без лицензии установлена административная ответственность для граждан – в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей", - пояснил Хаминский. Юрист добавил, что монеты из драгоценных металлов, приобретенные с нарушением законодательства, могут конфисковать.
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финансы, банки, москва, рф, московская область
Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, Московская область
05:23 28.02.2025
 
Юрист рассказал о штрафах за покупку без лицензии монет

Юрист Хаминский: с марта россияне будут платить штрафы за покупку без лицензии монет

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно поправкам в постановление правительства РФ, регулирующих правила скупки у физических лиц ювелирных изделий, граждане могут с соответствующими лицензиями легально и по рыночной цене скупать и реализовывать монеты из драгоценных металлов.
"Однако при этом с марта 2025 года деятельность по приобретению у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, без лицензии будет являться нарушением требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае осуществления предпринимательской деятельности без лицензии такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - предупредил Хаминский.
Юрист также объяснил, в каком размере граждане будут платить штрафы за нарушение правил скупки драгоценных монет.
"Так, за покупку у физических лиц монет из драгоценных металлов без лицензии установлена административная ответственность для граждан – в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей", - пояснил Хаминский.
Юрист добавил, что монеты из драгоценных металлов, приобретенные с нарушением законодательства, могут конфисковать.
 
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