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"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США
"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США - 28.02.2025, ПРАЙМ
"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США
Сегодня важнее то, что делает Европа, а не то, о что говорят представители Соединенных Штатов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя выступление... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T15:53+0300
2025-02-28T15:53+0300
2025-02-28T15:58+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сегодня важнее то, что делает Европа, а не то, о что говорят представители Соединенных Штатов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинившего страны Европейского союза в попрании демократических принципов в политической деятельности. Об этом рассказывается в публикации издания Axios.Как передает издание, глава дипломатии Евросоюза, возражая против обвинений Вэнса, заявила: "Я считаю, что сейчас важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы".Таким образом Каллас попыталась нейтрализовать обвинения в адрес европейского политического класса, "преуменьшив значение выступления Вэнса", считают в Axios. Вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В своем выступлении он, не стесняясь в выражениях, обвинил политиков Европейского союза в нарушают демократические принципы и подавляют свободу слова. При этом Вэнс поставил в вину европейскому политикуму "отмену выборов", сославшись на отмену первого тура президентских выборов в Румынии в 2024 году, на которых победил независимый ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску.
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каллас, джей ди вэнс, европа, сша
Политика, Каллас, Джей Ди Вэнс, ЕВРОПА, США
"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США
Каллас о Вэнсе: Важнее то, что делает Европа, а не то, что говорят американцы
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Сегодня важнее то, что делает Европа, а не то, о что говорят представители Соединенных Штатов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинившего страны Европейского союза в попрании демократических принципов в политической деятельности. Об этом рассказывается в публикации издания Axios
.
Как передает издание, глава дипломатии Евросоюза, возражая против обвинений Вэнса, заявила: "Я считаю, что сейчас важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы".
Таким образом Каллас попыталась нейтрализовать обвинения в адрес европейского политического класса, "преуменьшив значение выступления Вэнса", считают в Axios.
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос
Вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В своем выступлении он, не стесняясь в выражениях, обвинил политиков Европейского союза в нарушают демократические принципы и подавляют свободу слова. При этом Вэнс поставил в вину европейскому политикуму "отмену выборов", сославшись на отмену первого тура президентских выборов в Румынии в 2024 году, на которых победил независимый ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску.