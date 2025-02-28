https://1prime.ru/20250228/kallas-855353991.html

"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США

"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США - 28.02.2025, ПРАЙМ

"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США

Сегодня важнее то, что делает Европа, а не то, о что говорят представители Соединенных Штатов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя выступление... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:53+0300

2025-02-28T15:53+0300

2025-02-28T15:58+0300

политика

каллас

джей ди вэнс

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сегодня важнее то, что делает Европа, а не то, о что говорят представители Соединенных Штатов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинившего страны Европейского союза в попрании демократических принципов в политической деятельности. Об этом рассказывается в публикации издания Axios.Как передает издание, глава дипломатии Евросоюза, возражая против обвинений Вэнса, заявила: "Я считаю, что сейчас важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы".Таким образом Каллас попыталась нейтрализовать обвинения в адрес европейского политического класса, "преуменьшив значение выступления Вэнса", считают в Axios. Вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. В своем выступлении он, не стесняясь в выражениях, обвинил политиков Европейского союза в нарушают демократические принципы и подавляют свободу слова. При этом Вэнс поставил в вину европейскому политикуму "отмену выборов", сославшись на отмену первого тура президентских выборов в Румынии в 2024 году, на которых победил независимый ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску.

https://1prime.ru/20250227/kallas-855329478.html

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каллас, джей ди вэнс, европа, сша