Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250228/kallas-855359949.html
"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас
"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас
Госсекретарь США Марко Рубио внезапно отменил запланированную встречу с главой евродипломатии Каей Каллас в Вашингтоне. Как говорится в публикации эстонского... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T18:13+0300
2025-02-28T18:16+0300
политика
марк рубио
каллас
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио внезапно отменил запланированную встречу с главой евродипломатии Каей Каллас в Вашингтоне. Как говорится в публикации эстонского ежедневника Postimees, американская администрация буквально выставила ее за дверь. Теперь, как считают авторы материала, Эстония сделает ставку на развитие прямых контактов с Великобританией и Польшей.Как отмечается, пока глава дипломатии Евросоюза "ждала за дверью, канцелярия госсекретаря объявила, что встреча отменяется из-за проблем с расписанием".При этом в статье утверждается, что столь "широкий" жест не следует истолковывать как проявление негативного отношение президента США Дональда Трампа непосредственно к Каллас. "Не стоит переоценивать роль личности Каллас, - рекомендуется в статье. - Скорее, "американские горки" свидетельствуют о негативном отношении Трампа и его администрации к Европейскому союзу в целом".Вместе с тем в статье обращается внимание на то, что глава Белого дома в тот же день на своем первом заседании кабмина сделал примечательное заявление: "Европейский союз был создан, чтобы обманывать США", - после чего анонсировал пошлины в размере 25% на товары стран Евросоюза.В итоге авторы статьи приходят к выводу, что Эстонии следует сделать ставку на развитие отношений с Великобританией и Польшей, а кроме того, на укрепление регионального сотрудничества стран Балтии с Северной Европой.
https://1prime.ru/20250228/kallas-855353991.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рубио, каллас, встреча
Политика, Марк Рубио, Каллас, встреча
18:13 28.02.2025 (обновлено: 18:16 28.02.2025)
 
"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас

Postimees: Марко Рубио отказался от встречи с Каей Каллас

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио внезапно отменил запланированную встречу с главой евродипломатии Каей Каллас в Вашингтоне. Как говорится в публикации эстонского ежедневника Postimees, американская администрация буквально выставила ее за дверь. Теперь, как считают авторы материала, Эстония сделает ставку на развитие прямых контактов с Великобританией и Польшей.
Как отмечается, пока глава дипломатии Евросоюза "ждала за дверью, канцелярия госсекретаря объявила, что встреча отменяется из-за проблем с расписанием".
При этом в статье утверждается, что столь "широкий" жест не следует истолковывать как проявление негативного отношение президента США Дональда Трампа непосредственно к Каллас.
"Не стоит переоценивать роль личности Каллас, - рекомендуется в статье. - Скорее, "американские горки" свидетельствуют о негативном отношении Трампа и его администрации к Европейскому союзу в целом".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
"То, что говорят американцы". Каллас неловко надерзила вице-президенту США
15:53
Вместе с тем в статье обращается внимание на то, что глава Белого дома в тот же день на своем первом заседании кабмина сделал примечательное заявление: "Европейский союз был создан, чтобы обманывать США", - после чего анонсировал пошлины в размере 25% на товары стран Евросоюза.
В итоге авторы статьи приходят к выводу, что Эстонии следует сделать ставку на развитие отношений с Великобританией и Польшей, а кроме того, на укрепление регионального сотрудничества стран Балтии с Северной Европой.
 
ПолитикаМарк РубиоКалласвстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала