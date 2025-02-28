https://1prime.ru/20250228/kallas-855359949.html

"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас

"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Буквально выставили за дверь". Рубио грубо отказал во встрече Кае Каллас

Госсекретарь США Марко Рубио внезапно отменил запланированную встречу с главой евродипломатии Каей Каллас в Вашингтоне. Как говорится в публикации эстонского... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T18:13+0300

2025-02-28T18:13+0300

2025-02-28T18:16+0300

политика

марк рубио

каллас

встреча

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио внезапно отменил запланированную встречу с главой евродипломатии Каей Каллас в Вашингтоне. Как говорится в публикации эстонского ежедневника Postimees, американская администрация буквально выставила ее за дверь. Теперь, как считают авторы материала, Эстония сделает ставку на развитие прямых контактов с Великобританией и Польшей.Как отмечается, пока глава дипломатии Евросоюза "ждала за дверью, канцелярия госсекретаря объявила, что встреча отменяется из-за проблем с расписанием".При этом в статье утверждается, что столь "широкий" жест не следует истолковывать как проявление негативного отношение президента США Дональда Трампа непосредственно к Каллас. "Не стоит переоценивать роль личности Каллас, - рекомендуется в статье. - Скорее, "американские горки" свидетельствуют о негативном отношении Трампа и его администрации к Европейскому союзу в целом".Вместе с тем в статье обращается внимание на то, что глава Белого дома в тот же день на своем первом заседании кабмина сделал примечательное заявление: "Европейский союз был создан, чтобы обманывать США", - после чего анонсировал пошлины в размере 25% на товары стран Евросоюза.В итоге авторы статьи приходят к выводу, что Эстонии следует сделать ставку на развитие отношений с Великобританией и Польшей, а кроме того, на укрепление регионального сотрудничества стран Балтии с Северной Европой.

https://1prime.ru/20250228/kallas-855353991.html

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марк рубио, каллас, встреча