https://1prime.ru/20250228/kiberdeyatelnost-855367433.html

Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России

Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России - 28.02.2025, ПРАЙМ

Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России

Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщает в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T23:43+0300

2025-02-28T23:43+0300

2025-02-28T23:32+0300

политика

пит хегсет

кибератаки

россия

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщает в пятницу профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По данным издания, указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо, который довел его до сведения руководства организации. Приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности (АНБ) и его разведывательную деятельность в отношении России.Источники отмечают, что этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.Киберкомандование США уже начало анализ последствий решения Хегсета. "Командование начало составлять "оценку рисков" для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России," – сообщают источники издания.

https://1prime.ru/20250228/energetika-855367306.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пит хегсет, кибератаки, россия