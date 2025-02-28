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Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России
Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России - 28.02.2025, ПРАЙМ
Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России
Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщает в... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T23:43+0300
2025-02-28T23:32+0300
политика
пит хегсет
кибератаки
россия
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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщает в пятницу профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По данным издания, указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо, который довел его до сведения руководства организации. Приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности (АНБ) и его разведывательную деятельность в отношении России.Источники отмечают, что этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.Киберкомандование США уже начало анализ последствий решения Хегсета. "Командование начало составлять "оценку рисков" для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России," – сообщают источники издания.
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пит хегсет, кибератаки, россия
Политика, Пит Хегсет, кибератаки, РОССИЯ
23:43 28.02.2025
 
Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России

Record: Шеф Пентагона Хегсет приказал остановить кибердеятельность против России

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, сообщает в пятницу профильное издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо, который довел его до сведения руководства организации. Приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности (АНБ) и его разведывательную деятельность в отношении России.
Источники отмечают, что этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.
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Киберкомандование США уже начало анализ последствий решения Хегсета. "Командование начало составлять "оценку рисков" для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России," – сообщают источники издания.
 
ПолитикаПит ХегсеткибератакиРОССИЯ
 
 
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